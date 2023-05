Voici les 3 options qui s’offrent à Sonko : l’aveu, la prison et…

Ousmane Sonko se retrouve dos au mur. Il a tellement voulu montrer son côté guerrier aux Sénégalais qu’il s’est fait des ennemis partout. Aujourd’hui, le leader du Pastef se bat dans son propre camp contre des ennemis qu’il a créés. Ses propres alliés et pas n’importe lesquels, se retournent contre lui ouvertement. Des révélations de Barthélémy Dias ont mis à nu les manigances de Sonko qui se trouve être au banc des accusés. Les portes de la présidentielle se ferment pour lui. Désormais il n’a que 3 options…

Avant Barthélémy Dias, Ousmane Sonko s’était mis à dos, Malick Gakou, le leader du Grand Parti, puis Babacar Diop, maire de Thiès, leader de FDS/Les Guéléwars. Ceci révèle son véritable visage. Ousmane Sonko veut imposer son autorité et ne veut pas être contrarié. Seulement, avec Barthélémy Dias, il a fort à faire. Le maire de Dakar n’est pas quelqu’un qui se laisse faire facilement. C’est pourquoi, il a apporté à Ousmane Sonko, la réplique à la hauteur des attaques portées par ce dernier contre lui.

Ousmane Sonko est accusé par Barthélémy Dias d’être au cœur du dialogue de Macky Sall mais aussi d’avoir reçu de Idrissa Seck des enveloppes du Président de la République. Pour Barth, Ousmane Sonko n’est pas l’homme qu’il veut se faire passer aux yeux des Sénégalais. Ousmane Sonko qui reçoit par l’intermédiaire d’un tiers des enveloppes de Macky Sall, et pourtant qui joue le rôle de l’opposant le plus radical au régime.

Et Barthélémy dénonce les manipulations de Sonko qui veut jeter l’opprobre sur tous les autres leaders de la coalition Yewwi. Ousmane Sonko veut imposer une dictature à Yewwi, ce que dénonce Barth. Et Sonko de se retrouver avec plusieurs ennemis au sein de la coalition. Et ce sont les alliés les plus représentatifs qui se retournent contre Sonko. Désormais, face à la situation, Ousmane Sonko n’a plus que 3 options.

L’aveu. Il doit avouer ses erreurs commises sur la personne de Barthélémy Dias et rétablir la vérité des faits. Mais son orgueil ne le lui permet pas. S’il avoue, il risque de perdre tous ses militants car il aura sollicité l’appui et le soutien de Macky Sall par l’intermédiaire de Idrissa Seck. L’aveu est compliqué pour Sonko. D’autant que c’est un homme qui a la propension de toujours travestir les faits pour masquer son véritable visage.

La prison. C’est un endroit très sûr pour Ousmane Sonko. L’affaire Adji Sarr risque de l’envoyer au gnouf pour longtemps. C’est une option forcée pour lui car il passera par la case prison avec tous les procès à son encontre. La prison peut être trop risquée pour lui, parce que ce sera l’effondrement de son mythe. Ousmane Sonko va tout faire pour ne pas se rendre à son procès qui l’oppose à Adji Sarr, car il sait qu’à l’issue, il risque la prison. Et s’il ne veut pas se laisser « jeter » en prison, il choisira la dernière option.

La révolution. S’il se réfugie à Ziguinchor, c’est pour mieux entamer une révolution sur son territoire. Alinard Ndiaye, Président du Comité de Pilotage de « Actions pour la Stabilité du Sénégal (ASS) » le soupçonne de s’être volontairement réfugié dans la ville de Ziguinchor dont il est le maire pour lancer une révolution. Le maire de Ziguinchor a choisi de se terrer dans sa ville. Il est devenu comme un animal traqué. Lui, le « guerrier » qui crie à bout de champ qu’il n’a peur de rien, est paniqué.

Ousmane Sonko sait qu’il faisait du bluff, lorsqu’il affirmait que sa révolution allait démarrer à Dakar pour s’étendre dans tout le Sénégal et finir dans toute l’Afrique. Quelle prétention de sa part, il se taille le rôle de libérer toute l’Afrique ! Une insulte à la classe politique partout en Afrique. Pour parler de Dakar, Ousmane Sonko qui a cherché à défier Barth, sait qu’il ne peut plus espérer sur quelconque élan populaire venant de Dakar. Or, il a peur que les forces de l’ordre ne mettent la main sur lui à la veille de son procès face à Adji Sarr. Ousmane Sonko fait tout pour sauver sa peau même s’il ne compte plus sur Dakar.

« Quitte à déclencher une guerre civile pour « sauver sa peau » de ses propres turpitudes, Ousmane Sonko n’a que faire de la paix nationale et de toute autre considération morale. Comble de cynisme et de cruauté ! Dans les prochains jours, le risque réel d’attiser la crise casamançaise guette le Sénégal par la seule faute de quelqu’un qui pourtant aspire à défendre et à garantir l’intégrité du territoire national » déclare Alinard Ndiaye dans une contribution adressée à xibaaru.

Voilà comment est l’opposant radical qui sait qu’il n’a plus aucune chance d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024. De toutes les façons, les masques commencent à tomber pour lui qui se réfugie maintenant à Ziguinchor.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn