Sonko sonne la révolution…Macky verrouille tout !

Le président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko continuent de se faire la guerre. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut impérativement déboulonner le chef de l’Etat. Mais Macky ne compte pas se laisser faire. Les deux leaders mènent une guerre sans merci. Pour ce dernier round, le maire de Ziguinchor tient le bout. Sonko fait paniquer le Palais. Il veut en finir avec le régime en place. Macky anticipe en verrouillant tout !

Ousmane Sonko empêche Macky de dormir. Même sur son lit d’hôpital, il a su trouver la bonne formule pour tenir le régime en laisse. Tenu en tenaille par les deux procédures judiciaires à son encontre, le patriote en chef lance l’acte finale de son «gatsa gatsa». Lors de son dernier live, il a demandé aux sénégalais de sortir massivement ce 29, 30 mars et le 3 avril pour en finir avec le régime en place. Et faut dire que son appel n’a pas trouvé preneur ce mercredi. Les jeunes n’ont pas répondu présent à l’appel des leaders de Yewwi. Seule la presse se faisait gazer dans les rues.

Mais cette voie prise par Sonko inquiète Macky Sall. Le leader de Pastef veut faire un remake des événements de mars 2021. Sonko veut voir le pays brûler de tout bord pour contraindre Macky Sall à quitter le pouvoir. Et le maire de Ziguinchor sait comment persuader les jeunes de le suivre dans ces appels à l’insurrection. Alors, c’est la panique au Palais. Tout le monde essaie de faire capoter les plans du chef de file de l’opposition radicale. L’Etat n’a pas hésité à prendre des mesures drastiques faisant passer Macky comme un apprenti dictateur.

Le gouvernement traque sans relâche les personnes susceptibles de faire triompher Sonko. Et c’est Pastef qui en paie le prix fort. Macky Sall a complètement isolé ce parti de son leader. Sonko se retrouve seul entre deux feux. Ces plus fidèles lieutenants ont maille avec la justice. Si certains sont toujours en prison, d’autres sont assignés à domicile avec des bracelets électroniques. Ce qui réduit considérablement leur déplacement et freine le «Nemekou Tour». Le maire de Ziguinchor doit aussi faire face à la dissidence dans son parti. Des membres fondateurs commencent à quitter le navire.

Mais cela n’empêche pas à Sonko d’être craint par le pouvoir. A chaque veille de procès, un important dispositif est mis en place aux alentours de son domicile. Et son convoi est plus escorté que celui de Macky Sall. Pour prévenir les risques de violences pour ce 30 mars, l’Etat a pris des dispositions particulières. Et celle qui n’est pas passée inaperçue, c’est la décision du ministère de l’Education. Cheikh Oumar Anne a pris la décision d’avancer les fêtes de Pâques (du 27 mars au 4 avril) alors qu’il n’y a ni inondation, ni incendie.

Lors de la dernière manifestation organisée par Yewwi, beaucoup d’enseignants et d’élèves ont été envoyés en prison. Pour protester contre leur arrestation, élèves et syndicats se sont radicalisés avec des marches de protestations à Dakar et à l’intérieur du pays. Les syndicats de l’éducation ont décrété des séries de grève qui ont perturbé les cours. Pour éviter de se retrouver encore dans cette situation, Macky a pris la décision de fermer les écoles. Mais cette décision ne sera pas sans conséquence sur le quantum horaire.

Les écoles ne seront pas les seules à fermer. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) va rester fermée durant les fêtes de Pâques. Cette université représente un aspect stratégique pour Sonko. Elle concentre le plus de jeunes qui sont contre le système. Et les étudiants sont connus pour leur techniques efficaces en guérilla urbaine. Les laisser au sein de l’université ne serait pas malin après la journée du 16 mars. Malheureusement pour Macky, il vient de donner aux personnes qui le détestent le plus un congé.

Pour étoffer son dispositif anti-répression, Macky traque les vandales. Le ministère de l’Intérieur a mis sur pied un important dispositif. Toute personne appelant à l’insurrection sur les réseaux sociaux est aussitôt identifiée, localisée et arrêtée. La Gendarmerie surveille les stations Total et les supermarchés Auchan, cibles de prédilection des voleurs. D’ailleurs c’est ce dispositif qui a fait capoter la manifestation du 16 mars. Et si le même dispositif est maintenu, c’est sûr que cet appel de Sonko sera un nouvel échec…

Macky Sall ne veut plus laisser le scénario de mars 2021 se reproduire. Le commandant en chef a pris les devants. Il a tout verrouillé. Reste à savoir si son impressionnant dispositif va arrêter Ousmane Sonko…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru