Le leader du Pastef, Ousmane Sonko aurait été aspergé, le 16 mars dernier, lors de sa comparution au Tribunal de Dakar. Et le maire de Ziguinchor accuse la BIP de sa tentative d’assassinat. « Je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j’ai été victime d’une tentative d’assassinat. Et ce n’était pas la première, parce que rien que casser la vitre de ma voiture avec les éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver dans mon oeil. Rien que pour cela, c’est une tentative d’assassinat », dit Ousmane Sonko.

« Je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police. Je le dis puisqu’il y avait des gendarmes et des policiers sur place. Je le dis, celui qui nous a aspergé cette liquide, est un élément de la BIP. Je le réitère et si le Procureur veut entendre quelqu’un, c’est moi qu’il aurait dû entendre », ajoute le leader du Pastef.