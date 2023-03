Dethié Fall ne va pas fêter les deux ans de son parti…les raisons

En d’autres temps, Déthié Fall aurait fêté en grande pompe les deux ans de sa formation politique, le Parti républicain pour progrès/Diisóo ak Askan Wi. Mais le contexte d’une démocratie sénégalaise « agressée » l’a poussé à s’abstenir de fêter les deux années de l’existence d’un parti qui a pour fondement de préserver la démocratie et défendre les intérêts du peuple sénégalais. En deux ans d’existence, beaucoup d’événements se sont déroulés, selon son président Déthié Fall qui explique que le PRP s’est bien agrandi et constitue aujourd’hui une force politique au Sénégal.

«Le contexte politique actuel, marqué par une agression à outrance de la démocratie, des arrestations et persécutions d’opposants, ne peut donner lieu à une quelconque festivité ni à une célébration en apothéose. C’est pourquoi le PRP réitère son indéfectible engagement dans la lutte contre la persécution d’opposants, contre les multiples arrestations et emprisonnements politiques, contre la violation de la Constitution et des règles de jeu démocratique, contre une inacceptable troisième candidature clairement affichée du président actuel», note-t-on dans un communiqué signé Déthié Fall, révèle Le Témoin.

Par ailleurs, le PRP renouvelle son engagement à lutter pour la défense des intérêts légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais, et le respect de leurs droits économiques et sociaux.