Pape Alé Niang : « La dissolution de Pastef en marche »

Après le «rebelle», les «forces spéciales», nous voilà désormais avec les «forces occultes» et les «commandos de Pastef». En écoutant la conférence de presse du Procureur général, c’est clair et limpide l’objectif est d’étayer la thèse selon laquelle Pastef sort des sentiers battus de la démocratie pour la conquête du pouvoir.

Le Pastef n’est ni plus ni moins qu’un parti subversif, qui a en son sein des démembrements armés et bien organisé,s prêts à provoquer une insurrection, des troubles à l’ordre public, une atteinte à la sûreté de l’Etat.

L’objectif, in fine, est de renverser le régime avec des moyens non conventionnels. En un mot, un coup d’Etat tout simplement. Et dans ses explications le Procureur général cherche vaille que vaille, à établir une connexion entre le Pastef et le MFDC.

Pratiquement toutes les personnes arrêtées, ont d’une manière ou d’une autre, des liens avec le mouvement séparatiste. Même sur la liste des personnes visées par les actions violentes préméditées par le Pastef, y figurent en bonne place des marabouts, des journalistes. Une manière subtile d’augmenter la gravité du dossier.

Bref, le scénario qui se dessine est très simple voire même simpliste et ne surprendrait personne. Confectionner un dossier « judiciaire » bien chargé pour se donner les arguments afin de prononcer la dissolution de Pastef. Tout le monde connaît la fin du film dès l’entame. Conclusion…

Pape Alé Niang