«Ousmane Sonko hérault de l’aube d’une ère nouvelle au Sénégal» (Par Abdoulaye Fofana Seck)

OUSMANE SONKO HERAULT DE L’AUBE D’UNE ERE NOUVELLE AU SENEGAL

Le poète s’interroge sur votre identité qu’il installe entre l’élu et le visionnaire alors que vos innombrables inconditionnels voient en vous un saint immaculé, un guide inimitable qu’ils suivront les yeux fermés, partout, en toutes circonstances et quels qu’en soient le prix et les conséquences.

Qui pourrait douter de tous ces traits au regard des performances exceptionnelles auxquelles vous avez donné corps et consistance, conduisant PASTEF à diverses batailles, toutes gagnées de haute lutte sans trembler, ni faillir et toujours de la plus belle des manières.

Ousmane Sonko, je partage avec vous un amour viscéral du Sénégal et mesure l’étendue de votre œuvre sur la décennie écoulée à l’aune des mutations fondamentales que vous avez inscrites dans le cours de l’histoire du Sénégal.

Observateur attentif et libre de toute entrave à ma liberté de penser, de dire et d’écrire sur notre pays commun , et ce depuis trois décennies, je ne puis manquer d’affirmer avec force que vous êtes un leader de dimension exceptionnelle, une figure remarquable de la stature des hommes que l’histoire retient comme architectes de sa construction et qui la marque sur des siècles.

Après avoir vaincu le régime de Macky Sall au terme d’une confrontation épique, qui a été rythmée par des séquences et des moments tragiques, vous avez érigé la foi en Dieu et en votre peuple à la hauteur de socle indéracinable de votre trajectoire.

Vous avez ensuite fait élire des dizaines de députés à l’Assemblée nationale, après en avoir été écarté par des procédés peu recommandables mais toujours résilient et combatif, vous avez sû rassembler les voix de l’électorat sénégalais, qui vous a fait élire la quasi moitié des députés de la quatorzième législature, dont la liste nationale des titulaires de votre camp avait été écartée du scrutin.

Vous avez, avant ce haut fait, porté des dizaines de candidats à la tête de nombreuses collectivités locales y compris la prestigieuse mairie de Dakar.

Le 24 Mars 2024, conduisant Pastef et ses alliés de la coalition « Diomaye Président », vous avez fait porter votre candidat et proche frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de l’Etat du Sénégal, dès le premier tour.

Le dernier acte de vos œuvres inédites et exceptionnelles aura été le succès remarquable que vous venez de remporter, seul contre tous, à la tête de Pastef, en engrangeant la majorité absolue des 165 députés de la quinzième législature du parlement sénégalais.

Courageux, pour ne pas dire téméraire, nulle seconde d’hésitation ne perturbe votre foi au peuple sénégalais, chaque fois que se dresse un défi devant la quête résolue de l’accomplissement du projet pastéfien que vous portez depuis dix ans.

Pénétré de la consistance et de la valeur de la vision Sénégal 2050 que vous avez déclinée dans les huit pôles territoires du Sénégal que vous venez de tracer pour rebâtir notre pays hors du système sexagénaire qui l’a mené si profondément dans la stagnation voire à certains égards, dans le gouffre , vous avez soulevé un espoir immense, à la mesure exacte de vos convictions et de votre foi en l’aube nouvelle que vous appelez de tous vos vœux.

CET IMMENSE ESPOIR soulevé ne peut susciter qu’une réponse conséquente aux attentes soulevées, qui serait alors à la hauteur de la vitalité de la démocratie sénégalaise et à la dimension de son acteur premier, UN PEUPLE SENEGALAIS connu pour son courage et sa tenace résilience, mais aussi profondément attaché à ses valeurs de noblesse et de fidélité à ses guides, qu’ils soient spirituels ou de l’ordre politique, lorsque ceux-ci méritent, par leur exemplarité, d’être magnifiés .

A présent, Président du Pastef et leader incontesté de la mutation systémique qui a cours au Sénégal, porte-drapeau d’une révolution démocratique et populaire, patriotique et panafricaniste, vous voilà face à d’immenses chantiers dont l’édification se fera sur le socle des valeurs et principes que vous incarnez avec le Président de la République Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye .

Difficile pour moi de définir l’ordre des priorités face aux multiples urgences de l’heure, mais je sais, pour avoir ressenti l’âme du peuple pendant votre parcours récent du Sénégal des profondeurs d’Est en Ouest et du Nord au Sud, en passant par le Centre, que vous avez pris la pleine mesure des besoins à satisfaire à court et moyen terme ainsi que des préoccupations saillantes des huit pôles territoires du Sénégal nouveau.

Votre programme SENEGAL VISION 2050 attend vos réalisations planifiées pour réconcilier ce peuple avec ses élites choisies, avec votre gouvrenement, sous l’impulsion du Chef de l’Etat .

La nouvelle assemblée que vous avez contribué à bâtir attend de voter un budget 2025 en adéquation avec votre projet alors que la mise en place de la Haute Cour de Justice ne saurait tarder pour que soient rendus tous les comptes dans une totale transparence et ceci conformément à l’esprit et à la lettre d’une justice équitable.

L’organisation rationnelle de l’Etat et la fluidification de son fonctionnement au service du citoyen attend toutes les modifications et rectifications opportunes.

Le ressoudage du lien national, en harmonie avec un Etat de droit pacifié demeure et reste une urgence, que soutiendra le façonnage d’un sénégalais imbu des valeurs cardinales que nous ont leguées nos aïeux, face à la déperdition mondialiste de l’humain.

Le paysage politique sera assaini et les règles démocratiques revisitées afin que le Sénégal sorte des turpitudes de 400 partis politiques, de la tenue d’élections législatives avec 41 listes de candidats.

Ousmane Sonko, rien ne saurait venir à bout de l’espoir du peuple sénégalais tant que vous serez à son service dans ce saint rapport de vérité et de confiance tissé avec lui.

La jeunesse qui vous adule et vous suit verra les bourgeons d’offres concrères et rassurantes pour rester au pays, renoncer à l’émigration et bâtir un Sénégal où il fera bon vivre.

Assurément, l’aube nouvelle rêvée, pointe, surgissant après des nuits noires de décennies cauchemardesques. L’avenir de notre pays s’annonce radieux.

Abdoulaye Fofana SECK