Ousmane Sonko : « Jusqu’à la fin de ma vie je résisterai »

Ousmane Sonko a fait face à la presse ce jeudi 19 janvier après que le juge ait décidé de le renvoyer en jugement dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, l’affaire dans laquelle il est accusé de viol et menace de mort. Selon le leader de Pastef, ce dossier doit être classé sans suite compte tenu des preuves qui ont été apportées depuis le début de l’enquête. Le maire de Ziguinchor a déclaré à qui veut l’entendre qu’il sera candidat à l’élection présidentielle en 2024.

« À tous les Sénégalais, ce que j’avais dit en 2021 et je le réitère j’ai toujours invoqué mon droit légitime constitutionnel à la résistance résistance et jusqu’à la fin de ma vie je résisterai, personne ne peut m’empêcher s’il plaît à Dieu d’être candidat en 2024 et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d’emprisonnement dans ce dossier là », déclare Ousmane Sonko bien déterminé à battre campagne.

« Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu’ils veulent à la loi, ils pensent que ça va continuer à se passer dans ce pays », dit-il. Avant de rajouter sur un ton ferme : « Trop c’est trop faut arrêter, tous les gens qui ont été en prison c’est des fils de quelqu’un, comment vous prendre des gens pour les envoyer en prison sans aucune base et vous vous rentrez tranquillement chez vous retrouver votre femme et votre enfant. »