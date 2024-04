Ousmane Sonko même destin politique…que Idrissa Seck

Ousmane Sonko sait occuper l’espace politique. Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, beaucoup espéraient qu’il se retirerait tout en laissant le nouveau chef de l’Etat dérouler le projet. Non seulement, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) occupe un bon poste. Mais il sera au cœur de nombreuses décisions. Malheureusement pour lui, il restera un second éternel. Son destin politique est déjà tracé et il a de nombreuses similitudes avec celui d’un autre opposant.

Les choses s’accélèrent dans le nouveau régime. Le président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a officiellement pris les commandes ce mardi. Il n’a pas tardé à prendre ses premières décisions. Ainsi, par décret présidentiel, Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre du Sénégal. Une nomination qui ne surprend pas grand monde. Tout le monde savait que le maire de Ziguinchor serait le numéro 2 du nouvel homme fort du pays. Ceci marque un nouveau tournant dans la marche du pays. Ce mercredi, sauf changement de dernière minute, on saura qui sont les hommes et femmes qui vont former le gouvernement.

Cette nomination de Ousmane Sonko remet sur la table le rôle prépondérant joué par Ousmane Sonko sur la scène politique ces dernières années. En tant que premier ministre, il aura la responsabilité de diriger le cabinet et de coordonner les politiques gouvernementales conformément à la vision du Président Bassirou Diomaye Faye. Le patriote en chef est un véritable faiseur de roi. Si de nombreux leaders occupent certains postes de responsabilité, c’est grâce à lui et son parti.

Dire que Ousmane Sonko est faiseur de roi, c »‘est de la tautologie. Depuis les élections locales et législatives, pas mal de politiciens sont devenus maires ou députés grâce à lui. C’est quand il a rejoint la coalition Yewwi Askan Wi que celle-ci est devenue puissante. Lors des dernières élections, il a réussi à dérégler la puissante machine politique du régime sortant. Le maire de Ziguinchor a réussi à faire gagner certains de ses compagnons en légitimité. C’est grâce à lui que des leaders comme Habib Sy, Déthié Fall ou Cheikh Tidiane Dieye ont pu ressusciter politiquement.

Si le PROS (Président Ousmane Sonko) est devenu faiseur de roi, ce n’est pas un miracle. Il bénéficie du soutien des jeunes. D’ailleurs, ses inconditionnels ont l’habitude de dire que c’est grâce à lui que Bassirou Diomaye Faye est devenu le cinquième président. Mais il faut dire que le maire de Ziguinchor n’a rien fait pour sauver sa candidature. S’il ne s’était pas lancé dans un bras de fer avec l’État, il aurait pu sauver sa candidature. Et qui sait, peut-être qu’il occuperait actuellement le fauteuil présidentiel.

Désormais, Ousmane Sonko a perdu toutes ses chances d’être un président de la République. Ce mandat occupé par Bassirou Diomaye Faye devait être le sien. Les patriotes vont beaucoup souffrir. Ces cinq (5) prochaines années ne seront pas de tout repos pour eux. Et ce qui est sûr le nouveau régime sera dans l’incapacité de matérialiser toutes les promesses qu’il a faites aux sénégalais. Cette rupture de confiance risque de creuser un long fossé entre le tandem Sonko-Diomaye et les jeunes. Ces derniers ont hâte de voir des changements dans tous les domaines.

Si Ousmane Sonko perd le soutien des jeunes, il peut être sûr qu’il restera un éternel opposant. Un destin qui ressemble à celui de Idrissa Seck. Le leader de Rewmi est connu comme étant le plus vieil opposant après Wade et Khalifa Sall. Depuis 2012, il peine à gagner une élection au Sénégal. Même la mairie de Thiès, l’ancien premier ministre l’a perdu. Sonko risque de finir comme lui. Si ce gouvernement dit de «rupture» ne fait pas ses preuves, il va récolter ce qu’il a semé ces dernières années.

Ousmane Sonko demeure l’un des opposants les plus féroces au régime de Macky Sall. Son aura permis à des leaders politiques sans base de s’affirmer. Le PROS a même permis à son numéro 2 de devenir le successeur de son éternel rival. Mais Sonko finira comme Idrissa Seck. À force de décevoir ses électeurs, il restera un éternel opposant. Il a raté sa chance d’occuper le poste de chef suprême des forces armées !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru