Le deal qui protège Macky de la prison…Sonko mouillé jusqu’au cou

Après le régime de Macky qui n’a eu qu’à poursuivre une seule personnalité en la personne de Karim Wade sur 25 citées, le régime du duo « Diomaye-Sonko » s’aventure sur la voie de l’impunité. La reddition des comptes, la vérité sur les détournements de fonds publics, tout cela n’est que du vent sous le nouveau régime. Ceux qui s’attendaient à voir des dignitaires de l’ancien régime qui se sont sucrés sur les 1000 milliards des fonds covid, passer devant les tribunaux, vont devoir déchanter. Le deal passé entre Macky Sall et Sonko les protège tous. La galaxie Macky et la dynastie Faye-Sall ne craignent plus rien.

Il n’y aura pas de reddition des comptes. Le président du Pastef, Ousmane Sonko et le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ont mis le coude sur certains dossiers qui concernent les anciens dignitaires de la dynastie Faye-Sall. Le nouveau régime a décidé de faire comme l’ancien président. Passer sous silence les scandales du régime.

L’ancien président Macky Sall a pris l’avion hier en direction de l’Arabie Saoudite. Selon la version, il se rend aux Lieux Saints pour une Oumra. Mais selon certains, Macky Sall voulait faire comme ses prédécesseurs. Il voulait mettre à l’aise son successeur en « débarrassant » le plancher. Pour d’autres, Macky Sall a pris la poudre d’escampette voulant échapper à la reddition des comptes. La vérité est que l’ancien président a quitté le pays avec la bénédiction du président élu Diomaye qui lui a prêté l’avion présidentielle.

Macky Sall est protégé par la Constitution mais ses anciens ministres peuvent passer devant la Haute Cour de Justice. Et les DG et Dage peuvent être traduits devant les tribunaux. Mais les Sénégalais risquent de ne rien voir de tout cela. Il y a un gros deal qui est passé par là. Macky Sall a donné l’amnistie aux leaders et militants du Pastef. Il a ensuite aidé le Pastef à gagner l’élection présidentielle. Et aujourd’hui, le Pastef lui renvoie l’ascenseur.

Quid de la Reddition des comptes ? Les 1000 milliards du Covid ? Les DAGE qui retiraient 100 millions en espèces par jour ? Les 29 milliards du PRODAC ? les 94 milliards ? Le deal est entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Le Président élu Diomaye Faye, était contre tout deal avec l’ancien régime. Mais Ousmane Sonko a pris les choses en main. Aujourd’hui, les Sénégalais qui ont soif de justice devront prendre leur mal en patience.

Les Sénégalais ont décidé de voter massivement Bassirou Diomaye Faye, en partie c’est dans l’espoir d’obtenir une reddition des comptes. Les Sénégalais veulent que tous ceux dont les noms cités dans des scandales financiers rendent compte. Ils vont être déçus. Pour sa libération et celle de Bassirou Diomaye Faye ainsi que la sortie de prison de tous ceux qui ont été arrêtés lors de manifestations sanglantes vécues en 2021 et en 2023, Ousmane Sonko aurait signé un pacte avec Macky Sall.

Très mal en point et vivant très mal sa détention, Ousmane Sonko comme s’il avait le couteau sous la gorge, aurait négocié avec Macky Sall. L’un des engagements conclus avec Macky Sall, c’est qu’il n’y aura aucune chasse aux sorcières. Macky Sall a bien veillé sur ses arrières ainsi que ceux des membres de sa famille, de sa belle-famille et de tous ceux qui étaient à ses côtés durant ses 12 ans de règne.

Les Sénégalais vont donc être bien déçus. Eux qui s’attendaient à voir ceux qui ont été cités dans des scandales sous le régime du Président Sall soient traduits devant la justice et condamnés s’ils sont coupables, n’obtiendront rien de tout cela. Ousmane Sonko, le personnage ténébreux qui ne pouvait plus supporter les rigueurs de la prison et qui redoutaient d’une victoire d’Amadou Ba qui maintiendrait sa détention, aurait finalement négocié avec le président Sall.

Macky Sall rien que pour assurer lui aussi ses arrières, a préféré offrir à Bassirou Diomaye Faye la victoire au soir du 24 mars, date de la tenue de l’élection présidentielle sur un plateau d’argent. L’un des principaux artisans de la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le 1er tour de l’élection présidentielle, s’appelle Macky Sall. Oumar Sow son ministre conseiller fait remarquer que Macky Sall, outre d’avoir accordé des moyens financiers colossaux au couple Diomaye-Sonko était même le directeur de campagne officieux de ce duo.

Macky Sall a choisi le duo Diomaye-Sonko plutôt que son candidat à qui il a tourné le dos. Les dégâts collatéraux vont être immenses. Certes Macky Sall, après avoir acquis au plan international un poste prestigieux dont il pourra s’acquitter en toute honorabilité mais qu’en est-il de son héritage ? Macky Sall va laisser derrière lui un parti qui va être mis en lambeaux.

Macky Sall a délibérément choisi de porter son candidat Amadou Ba ainsi que son parti à l’autel du sacrifice. Rien que pour ses propres intérêts. Et ceux qui disaient vouloir acquérir le pouvoir rien que pour une gestion transparente des affaires de la République et une reddition des comptes se loupent dès le début de leur mandat.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn