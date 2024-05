Ousmane Sonko : « Nous allons relever le défi de l’autosuffisance alimentaire »

Le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko a choisi la foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara) pour exposer les ambitions de son équipe sur l’autosuffisance alimentaire. Le moment est symbolique. Et pour parler de l’autosuffisance alimentaire, on ne peut trouver meilleure tribune que la Fiara. Puisque le gouvernement veut faire de l’agriculture et l’élevage son cheval de bataille pour assurer l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.

Venu visiter les stands des exposants, le Premier ministre de dire : « je veux dire aux Sénégalais que nous allons relever le défi de l’autosuffisance alimentaire ». Pour Ousmane Sonko, l’autosuffisance alimentaire reste bien possible au Sénégal. « Il suffit d’y mettre les moyens humains, techniques et financiers. Et le gouvernement du Sénégal est sur la bonne voie », a-t-il assuré.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a salué la forte présence des femmes à la Fiara. Ces dernières ont fait « des expositions intéressantes », a-t-il dit. « Elles ont présenté différents plats à base de mil, maïs et même fonio », a ajouté le PM.