Correction des copies du Bac : Les précisions de Moustapha Guirassy

La déclaration qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Récemment, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a abordé la problématique des conditions de correction des copies d’examen du baccalauréat. Cette intervention a été perçue par certains comme une « stigmatisation » des enseignants. Face à ce tollé, le ministre a tenu à préciser qu’il s’agissait en réalité d’un « plaidoyer » en faveur des « agents de l’ombre ».

« L’allusion faite aux enseignants qui corrigent des copies d’élèves en temps record est loin d’être une stigmatisation du comportement de ces enseignants », a-t-il affirmé. Il a expliqué qu’il ne faisait que relayer « par empathie un message d’un enseignant relatant un épisode de sa vie de correcteur qu’il avait par la suite beaucoup regretté ».

Cet enseignant, dont le témoignage a été cité par le ministre, « déplorait la charge excessive de correction de copies dans des délais extrêmement courts ». Sous cette forte pression, il a exprimé son incapacité à garantir « la rigueur, l’équité, la justice et l’impartialité dans l’exécution de la tâche de correcteur », craignant d’avoir causé du tort à certains élèves involontairement.

Le ministre Guirassy a également tenu à réaffirmer sa confiance en « la conscience élevée des enseignants dans l’exercice du métier dont les contraintes et les exigences sont connues et reconnues par tous ». Il a précisé que les enseignants « travaillent dans des conditions difficiles et s’acquittent, sans broncher, de leurs obligations professionnelles ».

Moustapha Guirassy a évoqué ces conditions de travail lors du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, utilisant l’exemple de l’enseignant pour illustrer « le déficit criard d’enseignants » qui pourrait expliquer cette situation. Pour lui, ce constat « signifie tout simplement pour le ministre que je suis, que le déficit criard d’enseignants pourrait expliquer cette situation ».

« Il ne s’agit pas d’une stigmatisation, mais plutôt d’une plaidoirie pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants », a-t-il insisté. Le ministre a rappelé que son rôle est de « corriger en améliorant leurs conditions de travail qui passe par l’augmentation du nombre d’enseignants et de correcteurs aux examens ». Il a insisté sur le fait que « la justice et l’équité passent aussi par cette amélioration des conditions de travail ».

Le ministre de l’Éducation nationale a lancé un appel à une discussion ouverte et constructive sur ces enjeux : « Si nous voulons changer le système, aucun sujet ne doit être tabou. Discutons de tout dans un esprit positif et constructif pour progresser ». Il a réitéré son soutien aux enseignants en déclarant : « Chers enseignants, vous êtes au cœur de l’école et de sa transformation. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble ».