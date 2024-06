Eid El Kébir : Les leçons d’un sacrifice abrahamique qui transcende l’espace et le temps des croyances

Par Moustapha Fall

C’est l’occasion de rappeler les temps forts de la grande célébration de Eid-El-Kébir ou Tabaski, de cogiter sur les vrais sens d’un tel évènement et en tirer quelques leçons de sacrifice aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Eid El-Kébir, comme les musulmans l’appellent est certes une très belle occasion de réunification familiale mais aussi un beau rappel de l’histoire abrahamique de sacrifice fondée sur la foi, la patience et l’obéissance scrupuleuse au décret divin.

Au-delà de son caractère festif, il est vrai que la célébration de cet événement nous plonge dans un passé abrahamique où le père du monothéisme, en l’occurrence, le Prophète Ibrahim (PSL) fut mis à rude épreuve dès l’annonce de la nouvelle du sacrifice de son fils dans un rêve. Et pourtant l’idée de cette épreuve, qui traversa les siècles, a toujours eu un bel écho dans le verset coranique 28 de la sourate 8 : “Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu’une épreuve et qu’auprès de Dieu il y a une énorme recompense.”

À la veille du jour de célébration ô combien important pour les musulmans, l’importance de Eid El Kébir ne saurait être prise au pied de la lettre, occultée par le caractère folklorique d’une bombance à l’occasion de laquelle l’on s’adonne aux sacrifices de pauvres animaux chaque année. Plus qu’un simple acte de sacrifice de « béliers » aux cornes souvent kilométriques, Eid-El-Kébir doit être un moment de profonde réflexion et d’introspection, d’humilité, d’apprentissage dans la maîtrise de soi, du contrôle de l’ego et de patience face aux épreuves.

La tradition d’un sacrifice abrahamique, plongeant ses racines dans la nuit des temps, doit être transformée en de belles leçons de sacrifice dans la foi pour dépoussiérer l’âme et purifier le cœur.

Eid-El Kébir comme purification de l’âme et du cœur

Eid El- Kébir est une belle opportunité pour se replonger, chaque année, dans l’océan de rappel des commandements du Seigneur pour purifier le cœur et dépoussiérer l’âme des parasites du désir, de l’envie et les coups de jalousie inhérents à la nature humaine. Le rapport de l’Homme à son Créateur transcende l’équation créature-Créateur, il est ce lien même qui fait de nous des esclaves qui doivent se plier toujours à la volonté divine.

Et pourtant les grandes fêtes musulmanes, à l’instar de Eid El Kébir, passent et repassent laissant toujours certains sénégalais aveugles aux finalités de cette grande célébration. Loin d’être un moment de défoulement, de démesure financière, elle doit être aussi une occasion pour se rivaliser de bonté de cœur, d’entre-aide et de solidarité humaine. Or, c’est justement pendant ces grandes fêtes musulmanes, à l’instar du Eid-El-Kébir, que l’on constate que les egos se gonflent, les inégalités sociales se creusent et l’intolérance dans les couples va crescendo avec son lot de mariages qui s’affaissent sous le poids de l’obligation de dépenses exorbitantes pour sauver les honneurs.

En sus, Eid-El Kébir est aussi la saison où les vols de bétail s’accroissent, la démesure financière se le dispute avec l’arrogance. Bref, une belle opportunité pour faciliter l’entrée de démon dans les détails d’une célébration dont les moyens sont souvent confondus avec les vraies finalités au regard de la foi islamique.

À bien les étudier et à bien les comprendre, ces actes que certains sénégalais posent, naviguent souvent à contre-courant des vraies finalités de la célébration de Eid El- Kébir. Seuls les Sénégalais avertis des finalités d’une purification de l’âme lors de cette célébration en saisissent la vraie substance. Pour ceux qui confondent les moyens avec les finalités de cette célébration, on en veut juste comme preuve les récents comportements de certains chauffeurs qui triplent les tarifs de voyage pour gagner beaucoup plus d’argent sur le dos de leurs frères musulmans et/ou sœurs musulmanes.

Ainsi l’intervention musclée de Mr. Elhadji Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, témoigne-t-elle d’une lueur d’espoir d’un État responsable qui se soucie bien de ses citoyens.

Malgré tout, cet écran de fumée de folklore festif que nous venons de dresser ci-dessus ne saurait en aucune manière occulter les grandes leçons de foi d’une famille abrahamique très soudée : Ibrahim, un père très croyant; Ismaël, un fils obéissant et Hajar une épouse qui place toute la confiance en son mari pour faire triompher une recommandation divine de sacrifice.

En parlant de l’obéissance d’un fils a l’égard de son père, n’est-ce pas, c’est dans cette histoire abrahamique à laquelle Alphonse de Lamartine s’est bien abreuvé pour cracher ces paroles en guise de conseils aux jeunes du monde?

[…] Quand ton père a parlé, sans murmure obéis,

Car devant Dieu, le père est au-dessus du fils;

C’est de lui que tu tiens la vie et la parole;

De toute autorité qu’il te soit le symbole;

Va, s’il te dit d’aller; reviens, s’il te dit : »viens ! »

Mets ton cou sous sa main, mets les pieds dans les siens;

Comme celle de Dieu redoute sa colère;

Sers-le jusqu’au tombeau serviteur sans salaire;

D’une piété tendre honore ses vieux ans.

Et quand il s’en ira vers la sombre demeure,

Prends sa place au soleil, baisse la tête et pleure […] (Lamartine ,la chute d’un ange, 1861)

Que le Seigneur des mondes exauce toutes nos prières, pardonne nos péchés et nous entoure de sa miséricorde.

Moustapha Fall,

Enseignant-Chercheur

Université Gaston Berger de Saint-Louis