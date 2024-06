Macky Sall en prison…le projet utopique de Pastef et ses détenus

Les fins de règne ne sont souvent pas faciles pour certains chefs d’État et leur entourage. Et ce n’est pas Macky Sall qui dira le contraire. Depuis qu’il a perdu le pouvoir, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye est au cœur de la tourmente. Il est vu comme un traître par certains membres de la coalition Benno Bokk Yakar. De l’autre côté, il est perçu comme un tortionnaire qui mérite la prison. Ainsi, d’anciens détenus dits politiques et des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent le voir payer pour ses fautes. Mais leur rêve utopique n’est pas prêt de se réaliser.

Une affaire inédite fait l’actualité. Elle est assez rare pour être signalée. Il s’agit d’une pétition en ligne contre l’ancien Président de la République Macky Sall. Les auteurs de la pétition indexent le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye qu’ils accusent « d’actes de crimes politiques et économiques » durant ses deux mandats présidentiels de 2012 à 2024. L’ancien chef d’État est également visé par la pétition pour « des actes de corruption, des abus de pouvoir, et des atteintes aux droits humains ».

Boubacar Sèye considère que le pays « ne peut pas fermer les yeux sur les actes qui ont nui à notre nation. Il est essentiel que ceux qui ont abusé de leur pouvoir soient tenus responsables ». Mais il n’est pas le seul. Du côté de Pastef, on aimerait bien voir Macky Sall derrière les barreaux. Ce, pour tous les crimes qu’il a commis. Mais au moment où des familles de victimes et anciens détenus politiques réclament justice, le président sortant Macky Sall vaque lui, à ses occupations en occident.

Si Macky Sall agit ainsi, c’est parce qu’il est sûr de ne pas aller en prison. Traduire un ancien chef de l’Etat en prison n’est pas une mince affaire. Surtout dans une grande démocratie comme le Sénégal. L’immunité présidentielle dont bénéficient les anciens chefs d’État sénégalais fait qu’ils ne peuvent être traduits en justice que pour « haute trahison ». Cette disposition constitutionnelle est considérée par beaucoup de spécialistes comme un fourre-tout qui n’aide pas à traduire en justice, en cas de nécessité, les bénéficiaires de cette immunité.

Le nouveau régime traque les «bandits» du régime de Macky Sall. Des ministres sont cités dans des scandales. D’anciens DAGE (Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement) ont été cités par le Procureur de la République. Même le foncier est passé au crible. D’ailleurs, un beau-frère de Macky Sall a été placé en garde à vue pour une affaire de terrain. Mais comme par hasard, le prédécesseur de Diomaye échappe à toutes poursuites. Et pourtant quand ils étaient dans l’opposition, les patriotes ont peint le patron de Benno Bokk Yakaar sous ses habits les plus sombres.

Une passivité qui confirme le fameux «protocole du Cap Manuel». Et c’est Ousmane Sonko qui avait donné les termes de cet accord. Lors de sa sortie de prison, l’actuel premier ministre avait parlé de discussion. «Il y a eu des discussions qui portaient sur 4 points, notamment le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. J’ai été catégorique là-dessus. Je leur ai dit que le rejet de ma candidature ne peut en aucun cas justifier le report de l’élection», avait-il déclaré.

«J’ai fait tout mon possible pour que les élections ne soient pas reportées. J’ai même demandé à mes avocats de ne pas déposer un rabat d’arrêt dans l’affaire Mame Mbaye Niang pour éviter qu’il prenne cela comme prétexte. J’ai appelé Habib Sy pour qu’il demande à ses anciens amis du PDS de ne pas se laisser manipuler par le président Sall pour reporter les élections», avait-il révélé. Tant que les termes de cet accord ne seront pas connus, on peut penser que Macky ne sera jamais traduit en justice.

Les détenus politiques ne verront pas Macky Sall derrière les barreaux. Beaucoup de paramètres bloquent leur souhait. D’ailleurs, Juan Branco a perdu la première manche de son procès contre l’ancien chef d’Etat. En France, le dossier de crimes contre l’humanité ouvert par l’avocat français contre Macky Sall et ses anciens collaborateurs a connu une suite défavorable pour l’homme en robe noir. La plainte déposée au pôle Crimes contre l’humanité du Parquet national antiterroriste (PNAT) n’a pour le moment pas abouti. Une défaite qui prédit le futur des autres plaintes. Surtout avec les nouvelles fonctions du coursier de Macron.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru