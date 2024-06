Le parti de Sonko est sans structures et sans programme…Voici les preuves

Ousmane Sonko est le chef d’un parti célèbre qui fait sensation au Sénégal et à travers l’Afrique où il est cité comme un modèle du Panafricaine. Le Pastef de Sonko est devenu un modèle pour les jeunes dans un pays où la moyenne d’âge est de 19 ans et 70% de la population à moins de 35 ans. Pastef s’est positionné comme la seule alternative pour les jeunes en manque d’emploi et pour une population meurtrie par les scandales. Mais quel est le langage utilisé par Pastef pour séduire l’électorat Sénégalais ? Voici un parti sans structures et sans programme arrivé au pouvoir par la force des mots et par la virulence de ses actions…

Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) est un parti politique sénégalais fondé en 2014 par Ousmane Sonko. Ce dernier qui a commencé par raser les plateaux de télé dès 2016, est devenu député en 2017 puis 3ème à la présidentielle de 2019 et premier ministre d’un pays dirigé par Pastef en 2024. Pastef fait des émules dans les pays voisins. Au Cameroun, un député s’inspire du parti Pastef et créé PACTEF (Patriotes Africains du Cameroun pour le travail l’éthique et la fraternité). Mais comment Sonko est-il arrivé à hisser Pastef au sommet ?

Ousmane Sonko n’est pas un enfant de chœur qui donne la joue gauche après une gifle sous la joue droite. Encore moins un « ndongo daara » qui se laisse mater par ses maîtres coraniques. Ousmane Sonko est un guerrier qui à l’art de la rhétorique. Eloquent, il convainc par des arguments. Mais aussi il choque par le poids des mots et la violence de ses actions. Sonko est le seul politicien qui a prédit à Macky, une mort aussi violente que celle de Samuel Doe…Le déshabiller et le mettre à mort dans les rues de Dakar…Et pourtant ce sont ces méthodes radicales et ces mots belliqueux qui ont séduit les jeunes qui ont porté Pastef au pouvoir.

Et pourtant ce parti Pastef qui est au pouvoir, n’a pas encore fini son projet et n’a aucun programme. On peut dire sans risque de se tromper que le parti Pastef est arrivé au pouvoir sans présenter un programme concret aux jeunes. Ousmane Sonko a toujours évoqué un fameux « PROJET » sans en dire un peu plus sur le contenu. Personne ne connaît le PROJET. Et d’ailleurs Sonko a même confirmé le manque de contenu du PROJET qui est encore au stade de gestation. Il a affirmé, au cours du Conseil des ministres du mercredi 24 avril, que « le PROJET sera achevé au troisième trimestre de l’année 2024 ».

Il faut aussi dire que le Pastef n’est pas encore un parti structuré. Madièye Mbodji, vice-président du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) l’a reconnu : « Il faut effectivement travailler à finaliser les documents, les textes de base et à mettre en place des structures viables, démocratiquement, pour qu’ils puissent, de la base au sommet, arriver à la tenue d’une instance qui s’appelle congrès, qui est l’instance suprême du parti et qui va démocratiquement mettre en place les instances définitives du parti ».

Mais comment ce parti qui n’a ni structures ni programme est-il arrivé au pouvoir ? Par la force des mots et par le discours va-t-en-guerre, Ousmane Sonko de Pastef a su convaincre les jeunes qui sont majoritaires sur les listes électorales. A l’heure du rejet d’une France néocolonialiste par les jeunesses Africaines et d’un Franc CFA très contesté, le discours anti français d’Ousmane Sonko et les attaques frontales contre le gouvernement de Macky Sall ont séduit les jeunes qui se sont vus dans le « guerriérisme » du leader du Pastef.

Avec un parti non structuré et un manque de programme, l’avenir du Sénégal est-il en danger ? Les premiers pas du gouvernement Sonko sont critiqués par ces mêmes jeunes qui ont porté Pastef au pouvoir. Le manque d’emplois et la cherté de la vie gangrènent le quotidien des Sénégalais et l’état par ses balbutiements montre son incapacité à résoudre les priorités d’une jeunesse impatientes et des foyers dont le pouvoir d’achat s’amenuit de jour en jour.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn