Ousmane Sonko prêt pour la résistance !

Ousmane Sonko est pour la résistance. Face à la presse, ce jeudi, le leader de Pastef a décidé d’invoquer son « droit constitutionnel, naturel et individuel à la résistance à l’oppression », a-t-il déclaré face aux journalistes.

Parce que, selon lui, « la Constitution inscrit le droit de résister à l’oppression. Parce que la nature humaine c’est de résister à l’oppression, quand elle s’exerce contre vous », souligne Ousmane Sonko qui dit évoquer ce droit à titre individuel. Ce, afin d’éviter le piège dans lequel Macky Sall veut le faire tomber.

Ousmane se veut clair, « chaque Sénégalais a le droit de l’évoquer à titre individuel, s’il se sent concerné… Ma résistance à moi se manifeste par mon refus de reconnaissance de la légalité de la commission ad hoc et ses recommandations et de la résolution de la plénière illégitime de Benno Bokk Yakaar. La conséquence logique qui en découle c’est que, mon immunité parlementaire, quel que soit ce qui se passera demain (…), demeure intacte », précise-t-il.

Une résistance aussi, selon le Patriote en chef, qui se manifeste par la récusation de Mamadou Seck avec ses avocats qui ont déjà introduit la demande en récusation de ce dernier.

Le député invite aussi les Sénégalais à prêter un œil attentif au doyen des juges d’instruction, Samba Sall. Car toujours selon Sonko, « pour toute participation éventuel au traitement de ce dossier. Car c’est connu de tous, tous les coups foireux contre les opposants politiques au régime de Macky Sall passent par ce triangle des Bermudes judiciaire : Bassirou Guèye, Samba Sall et Mamadou Seck », dit-il.