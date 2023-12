Ousmane Sonko réintégré : Me Ciré Clédore Ly jubile

Me Ciré Clédor Ly, le coordonnateur du pool d’avocats de Ousmane Sonko jubile. Le délibéré du Juge du Tribunal d’instance hors classe de Dakar ayant été favorable à son client, il a réagi au sortir de l’audience spéciale. « Aujourd’hui le juge de Ziguinchor a été confirmé et la décision d’aujourd’hui aurait dû être prise par la Cour suprême qui a préféré refiler le bébé. Certainement que l’Etat du Sénégal, qui ne lâchera pas, fera un pourvoi en cassation. Mais nous espérons que les chambres réunies, avec ses magistrats, relèveront haut la démocratie, l’Etat de Droit et que les sénégalais pourront aller vers des élections libres, inclusives et transparentes », a-t-il réagi.