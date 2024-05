Ousmane Sonko va rendre visite aux présidents « putschistes »

Ousmane Sonko s’est adressé aux sénégalais et surtout aux militants de son parti. Il a fait deux grandes annonces : l’une a trait à sa formation politique et l’autre est d’ordre « souverainiste », avec l’annonce d’une tournée au Mali, au Burkina, en République de Guinée et au Niger. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) va ainsi rendre visite aux président qui sont arrivés au pouvoir grâce à un coup d’Etat.

« Sur un autre registre, le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous régional. À cet effet, nous projetons une tournée, sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger », a écrit Ousmane Sonko sur sa page Facebook.