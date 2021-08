Affaire oxygène-Covid… Avenir Sénégal Bi Ñu Begg exige une enquête

Matériel médical du public vendu aux cliniques privées : La plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Begg exprime son indignation et exige l’ouverture d’une enquête.

La plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Begg, après avoir exprimé son indignation devant ce qu’il qualifie de « système de corruption et de prévarication organisé en haut lieu », exige l’ouverture d’une enquête, sans délais, pour identifier tous ceux qui se seraient rendus coupables de soustraction frauduleuse du matériel public au profit de structures privées. Cette enquête devrait, selon la plateforme, révéler toute la chaîne de responsabilité et identifier les coupables, leurs complices et receleurs afin de les traduire devant les juridictions compétentes et les sanctionner à la hauteur de leur crime.

Par ailleurs, la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg invite le Ministre de la Santé à s’expliquer publiquement sur :

– La stratégie gouvernementale actuelle de gestion de la pandémie, notamment la troisième vague avec le variant Delta, qui conduit vers une catastrophe sanitaire quasi inéluctable si des mesures idoines et rapides ne sont pas prises aussi bien sur le plan thérapeutique que préventif ;

-Les mesures anticipatives mises en place pour endiguer la courbe d’évolution des contaminations, notamment communautaires ;

-Les mesures prises pour préparer l’arrivée probable d’une quatrième vague, avec d’autres variants, dont celui dénommé B.1.621 qui serait déjà actif aux États-Unis et en Espagne ».