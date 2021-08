Panne d’oxygène…le Palais en colère, Diouf Sarr tremble

L’affaire fait grand bruit. Le manque d’oxygène dans les centres de traitement des épidémies (CTE) qui accueillent les malades de la Covid-19, a été constaté et le reportage des médias français sur la saturation des CTE avec le renvoi de certains malades à cause du manque d’oxygène, a dévoilé le mensonge des autorités sanitaires sur la gestion de la Pandémie. Et cette grosse gaffe du ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) n’est pas passé inaperçue au Palais de la république…

Ces propos du ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr étaient bien accueillis par ces partisans qui se réjouissaient de la claque infligée au Professeur Moussa Seydi, chef des maladies infectieuses de l’hôpital Fann : « Présentement, au moment où je vous parle, en plus de la production endogène aux structures, nous avons un stock de plus de 100 mille m3 d’oxygène qui sont aujourd’hui disponibles, capables de venir en secours de manière permanente aux CTE » selon le ministre Diouf Sarr…

Et pourtant ce n’était encore qu’un mensonge politique pour faire taire les vérités des spécialistes de la lutte contre la Pandémie qui vivent les réalités au quotidien. Et ce mensonge a fait le tour du monde avec le reportage de France 24 passé sur toutes les plateformes digitales. Et cette surmédiatisation qui met le Sénégal au rang des pays dit « incapables » ou « débordés » par la covid, a été très mal perçue au Palais de la République. Et selon nos sources, le Président de la République n’est pas content de la bourde de son ministre Diouf Sarr.

« Le président Macky Sall est écœuré par la situation des malades de la Covid face au manque d’oxygène dans les CTE et il n’est pas du tout satisfait de la gestion du ministère de la Santé qui avait annoncé un stock suffisant d’oxygène. C’est un scandale que de dire que le Sénégal à un stock suffisant d’oxygène et que des malades en manquent. C’est une situation inadmissible » nous dit un conseiller du président de la République qui ajoute que « la tension entre responsables au ministère de la Santé a été rapportée au chef de l’Etat »…

L’état de grâce

Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, a fait preuve d’une négligence coupable lorsque le Professeur Moussa Seydi alertait sur le manque d’oxygène dans les CTE. Le ministre y voyait une attaque politique. Car le ministre, à l’instar de sa lutte contre la Covid-19, lutte aussi pour avoir le siège de la mairie de Dakar. Et pour lui, toute remarque même dans le domaine sanitaire, est considérée comme une entrave dans sa marche vers la mairie de la ville de Dakar. Et la situation actuelle des CTE a mis le ministre de la Santé dans une position inconfortable car le palais l’a désormais dans sa ligne de mire.

Abdoulaye Diouf Sarr est-il sur un siège éjectable ? « Le Chef de l’Etat souhaite donner un nouveau souffle à la lutte contre la Pandémie de la covid et un léger réaménagement pourrait intervenir à la rentrée » nous souffle une source proche du Président de la République qui n’écarte pas le maintien d’Abdoulaye Diouf Sarr au sein du gouvernement mais à un autre poste…Un changement qui permettrait au Sénégal de se consacrer entièrement à la lutte contre la Pandémie…

