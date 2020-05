Pa Souley : Une vie, trois temps !…L’hommage appuyé de son fils

Ancien de l’école William Ponty, Souley ou Grand Jules comme l’appelaient affectueusement ses parents de Kaffrine, fief Ndoucoumane, est de la lignée des Beuleup. Fils de Ahmadou Diakhou Ndao et de Adam Kéwé Ndao, Souley est le petit-fils de Kéwé Ndao, sa grand-mère maternelle. Son grand-père paternel Ngouniary, Général et Chef de guerre, était le frère du dernier Beuleup Ibrahima Ndao de son vrai nom Kimitang. Orphelin de père, il fut élevé par son oncle Ousmane Kéwé Ndao avec son frère et ami Mady Ndao, mon homonyme. Son enfance était rythmée par l’école coranique, l’école française et les travaux champêtres à Sanghol.

Sa carrière professionnelle débute à Khombole, puis Thiès (école Chateau d’eau) et ensuite Louga (C.E.G Montagne), sa ville natale. Oui, le Saloum Saloum est né à Louga, au début des années 30, où son père servait dans l’administration coloniale. Informé de sa naissance pendant qu’il était de passage à Louga, Ckeikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy (RTA) demande à ce qu’on lui donne le nom de Souleymane.

Arrivé à Kébémer en 1969, il ne quitta cette ville qu’en 1996, année de sa retraite. Moussé Ndao, pour parler comme les kébémerois ou Doyen comme on l’appelait, en pionnier, y ouvrit le premier C.E.G (College d’Enseignement Général) avec une classe. Il l’élargit en C.E.M, puis en C.E.S et enfin en Lycée. 27 années durant lesquelles, en bon éducateur, il planta des graines du savoir et aida des jeunes à traverser les problématiques de l’adolescence.

A sa retraite en 1996, il s’installa à Thiès où habitaient sa belle famille et ses grand frères Elhadj et Mamadou Ndao. A mon retour au Sénégal, je découvris un autre homme communément appelé Pa Ndao ou Délégué de quartier. Oui, il fut le Délégué de quartier de Mbour 3 pendant plus d’une décennie mais rendit le tablier malgré l’opposition des autorités administratives de la ville. Il voulait se consacrer davantage à Dieu son Créateur. Ses journées étaient partagées entre la mosquée et les daraas jusqu’à son rappel à Dieu à l’age de 88 ans.

Papeu, je découvre avec ta disparition que la générosité n’a de sens que lorsqu’elle est englobée de discrétion, de foi et d’humilité.

Ton épouse, notre maman, en bonne musulmane, est restée stoïque face à l’épreuve.Tes enfants font leur deuil en priant pour toi mais aussi en racontant des anecdotes sur ta vie.

Des récitals de Coran ont été organisés dans les mosquées et Daraas de Kébémer, Ndande, Thiès, Sokone, Darou Marnane, Kaffrine, Siweul et Dakar.

Aujourd’hui, marquant le 8eme jour de ton rappel à Dieu, nous allons encore prier pour toi dans les mosquées et les daraas que tu affectionnais tant. Nous sommes tristes mais acceptons la volonté divine sur toi le Talibé Cheikh. Nous prions que Cheikh Ahmed Tidjany Cherif (RTA) t’accueille pour te remettre entre les bras de notre Prophète Mouhammad (PSL). Qu’Allah te couvre de sa miséricorde et que Firdaws soit ta demeure éternelle.

Je ne pourrais terminer sans présenter mes condoléances et celles de la famille à tout le Ndoucoumane, à tout le département de Kébémer et à toute la ville de Thiès.

Ndoucoumane prie pour toi Souley / Grand Jules

Kébémer prie pour toi Moussé Ndao / Principal /Doyen

Thiès prie pour toi Pa Ndao / Délégué.

Une vie, trois temps! Repose en paix Pa. Amen

Al Fatiha + 11 Likhlass

Ton Fils Mady Ben Souleymane NDAO