Près de 2 milliards versés aux clubs ivoiriens en guise de subvention

La Fédération ivoirienne de football ( FIF) a versé à l’ensemble des clubs ivoiriens ( Ligue 1, ligue 2, division 3 et football féminin), la somme de 1 910 000 000 FCFA au titre des subventions, des droits télé et des droits marketing pour la saison sportive 2019-2020 sur un montant de 2 245 000 000 FCFA, a appris APA mardi auprès de cette institution fédérale.

« La FIF reste devoir aux clubs la somme totale de 335 000 000 FCFA qui vous sera versée à bonne date », a promis l’institution dans un courrier adressé aux présidents de ces clubs.

Les subventions et autres droits octroyés concernent notamment 14 clubs de ligue 1, 24 clubs de ligue 2, 38 clubs de division 3 et 10 clubs de football féminin.

A quelques journées de la fin de la saison 2019-2020, toutes les activités de la FIF ont été arrêtées en raison de la maladie à Coronavirus.