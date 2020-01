Paix en Casamance : Robert Sagna convaincu de la fin des hostilités…

Robert Sagna, président du Groupe de réflexion sur la paix en Casamance, est convaincu de la fin des hostilités en Casamance. “De mon point de vue, oui la guerre est finie”, déclare l’ancien maire de Ziguinchor. “Mais, nous avons besoin de la paix”, rajoute-t-il dans les colonnes du quotidien LeQuotidien.

“Il faut consolider cette paix et c’est encore un long processus. Nous la voulons la plus court possible. Il faut reconnaître que la Casamance commence à retrouver sa sérénité d’antan (…) Nous sommes toujours en contact et en discussion avec les chefs du maquis. La fin de la guerre n’est pas nécessairement la paix définitive”, a ajouté le président du Groupe de réflexion sur la paix en Casamance (Grpc) qui assistait à la cérémonie de baptême du Lycée Balla Moussa Daffé à Sédhiou.

“L’inauguration du Lycée de Sédhiou du nom de Balla Moussa Daffé, c’est une occasion de rappeler à tous les Casamançais la nécessité de multiplier les efforts pour une paix définitive. Bien entendu, il y a encore des pas à faire, des obstacles à franchir”, dira-t-il.