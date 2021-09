Le Sénégal honoré…Papa Abdoulaye Seck obtient son 5ème titre d’Académicien

Dr Papa Abdoulaye Seck (gros) et les éminents membres de l'Académie nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Bénin

L’ancien ministre de l’Agriculture et actuel ambassadeur du Sénégal en Italie, Le Dr Papa Abdoulaye Seck vient d’être élu pour la 5ème fois au titre d’académicien des Sciences Agricoles. Après les distinctions de l’Académie Mondiale des Sciences (TWAS)/section sciences agricoles, de l’Académie d’Agriculture de France à titre étranger, de l’Académie Africaine des Sciences (AAS)/section sciences agricoles, et de l’Académie des Sciences du Sénégal (ANSTS)/ section sciences agricoles, Papa Abdoulaye Seck vient d’être élu membre de l’Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin.

Le scientifique émérite a reçu les félicitations de ses confrères dont celles du brillant scientifique français, Paul Vialle, Président honoraire de l’Académie d’Agriculture de France : « Félicitations sincères, Monsieur le Ministre et cher confrère ! En cette période de changements mondiaux, climatiques, sanitaires, environnementaux, géopolitiques les agricultures redeviennent un thème central, tiraillé entre crises et opportunités. Bravo pour l’énergie que vous leur consacrez. » écrit-il sur la page Facebook du Dr Papa Abdoulaye Seck.

Il faut aussi rappeler que le 02 août dernier, Papa Abdoulaye Seck a reçu le diplôme de mérite l’Union Africaine pour ses publications sur les systèmes alimentaires. Il convient de préciser à cet effet que Dr SECK dispose de plus de 100 publications scientifiques et a préfacé plus de 10 ouvrages sur l’agriculture africaine et mondiale.

Dr Papa Abdoulaye Seck est également Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole de France, Chevalier de la Légion d’Honneur française, Chevalier de l’Ordre national du Lion du Sénégal, Officier de l’ordre national du Mérite du Sénégal, Co-lauréat de la Médaille commémorative des 70 ans de la FAO, Co-lauréat du prix T W Schultz, Médaillé d’honneur du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement (CORAF/WECARD), Titulaire d’un Certificat de reconnaissance du Forum Africain de la Recherche Agricole (FARA), Lauréat d’un Prix des Nations Unies en qualité de Directeur Général d’AfricaRice.

La Rédaction de xibaaru