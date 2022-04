Papa Mahawa Diouf : « Les listes parallèles ne seront pas tolérées »

Unité et rassemblement, c’est le mot d’ordre de la coalition Benno bokk yaakaar de Dakar pour la reconquête de la capitale. Pape Mahawa Diouf rappelle ce principe édicté par le Président Macky Sall en direction des Législatives du 31 juillet. Dans un entretien avec le journal Le Quotidien, le responsable Apériste précise qu’aucune liste parallèle ne sera tolérée.

« Les listes parallèles ne seront pas tolérées. Le mot d’ordre, c’est l’unité et le rassemblement pour l’essentiel. Cela veut dire la préservation de la vision économique, politique et le projet de développement du Sénégal. L’opposition et les observateurs parlent de tout sauf contester le projet de développement du Prédisent Sall et de sa majorité. Personne ne le conteste. L’impact est probant et l’efficacité est manifeste. Person­ne ne remet ça en question », dit-il.