Les Sénégalais consacrent 4h aux activités productives (ANSD)

L’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a livré hier, mardi 12 avril les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi du temps au Sénégal. Une enquête réalisée en 2021 pour la première fois dans le pays et qui est consacré aux activités non énumérées. Selon l’Ands sur les 11689 individus 6748 sont des femmes et 4941 hommes. «Dans l’ensemble, les répondants vivent essentiellement en milieu rural dont 63,7% ; la région de Dakar concentre 9,5% des répondants».

Au cours d’une journée, les Sénégalais prennent part successivement ou simultanément à différentes activités. Selon les données de l’enquête sur une journée de 24h presque tous les Sénégalais participent aux activités non productives. Ils participent ainsi aux activités de soins personnels et entretiens. 88% d’entre-eux prennent part aux activités annexes. Concernant les activités productives telles que l’emploi et ses activités connexes, 40,4% des sénégalais y participent. Toutefois, ce taux moyen de participation cache des disparités entre les hommes avec 50, 3% et les femmes 31,2%.

Revenant sur le temps moyen consacré aux activités, l’enquête révèle qu’au-delà de la participation, le temps moyen qu’un sénégalais consacre à chaque activité diffère aussi selon le sexe. « En moyenne, sur les 24h que compte une journée, un sénégalais passe 17,4h dans les activités non productives et 4 h dans les activités productives selon le Scn et 2,5h dans celles qui ne sont pas productives». Lire la suite en cliquant ICI