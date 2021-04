Pape Mody Sow : « le ministre Mame Mbaye Niang a dit tout haut »

En réaction de l’avis du ministre Mbaye Niang…

Mr le ministre chef de cabinet Mame Mbaye Niang a dit tout haut, un constat fait depuis la suppression du poste de premier ministre.

Nous appelons le président Macky Sall à revoir de fond en comble cet attelage gouvernemental. En conservant l’ossature des fidèles et des alliés compétents, changer tout le reste par les directeurs généraux et des cadres de l’APR et de la mouvance présidentielle qui ont fait leurs preuves.

Après le récent conseil présidentiel dédié aux jeunes, c’est le moment des grands changements des hommes dans les postes, DG, PCA, conseillers, ambassadeurs ayant atteint leurs limites.

C’est ce qu’attendent impatiemment le peuple, l’APR et les coalitions qui le soutiennent pour une nouvelle gouvernance à la hauteur des défis de l’heure.

Papa Mody Sow, journaliste-consultant