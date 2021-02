Macky accusé et humilié par un PCA…L’APR et sa Task Force ferment les yeux

Macky Sall mérite-t-il l’humiliation infligée à lui par le PCA de la Senelec ? Khalifa Dia a accusé, dans une récente vidéo qui fait le tour du Sénégal, le président de la République de récompenser ses alliés politiques en leur nommant à des postes stratégiques comme DG de Senelec. Un président accusé en direct de clientélisme politique…

SENELEC : La malencontreuse sortie du PCA

Triste se transforme la réalité sous nos tropiques. Le Sénégal est devenu un cas. Un énergumène nommé par le Chef de l’Etat Macky Sall, président du Conseil d’administration de SENELEC se donne le droit de mettre tout à nu. Incroyable, mais Khalifa Dia, le Président du Conseil d’administration de SENELEC travaille pour donner tous les arguments à l’opposition, à l’opinion publique afin de descendre le régime du Président de la République Macky Sall.

De qui se moque-t-on ? Voilà l’énergumène en réunion face à son public, déclarer qu’il aurait dû en réalité être le directeur général de SENELEC, en place de Président du conseil d’administration, si son fief Guéoul dont il est le maire, avait tout simplement voté pour le Président de la République Macky Sall, lors de l’élection présidentielle de février 2019.

Ahurissante que cette sortie de cet individu surgi de nulle part, et appelé Khalifa Dia. « Macky Sall m’avait promis qu’après les élections, il me nommerait directeur général de la SENELEC, mais malheureusement, nous avons perdu notre commune. Macky Sall, comme il est mon ami, m’a juste nommé Président du Conseil d’administration. Je préfère ce poste, mais j’aurais aimé être aussi directeur général pour vous faire bénéficier des avantages que cela procure. Parce que, en effet, le directeur général actuel (Papa Mademba Bitèye), chaque année embauche plus de 300 personnes qui sont ses amies et proches. L’ancien DG (Mouhamadou Makhtar Cissé) en trois ans, a recruté plus de 1300 proches de ses partisans ». Ainsi parle Khalifa Dia.

Rien de plus beau que le Sénégal sous le régime du Président de la République Macky Sall, lorsqu’un quelconque Président du Conseil d’administration d’une société nationale se permet d’étaler autant de bêtises. Ainsi, le directeur général d’une société nationale est nommé pour s’offrir à un tel népotisme en recrutant à-tout-va toute sa clientèle politique. L’on rêve debout !

Ne vous en faites surtout pas. Khalifa Dia est un homme plein d’audace. Vous savez quoi ! Voilà ce qu’il déclare face à son auditoire : « Si vous aviez voté pour Benno, je serais à l’heure actuelle Directeur général de SENELEC, chaque année, j’aurais embauché 200 fils de Ngomba Guéoul…Avec un salaire mensuel de 500 000 CFA injectés indirectement à Ngoumba », a-t-il soutenu.

Dans son raisonnement, outre le discours népotiste qui en ressort, Macky Sall a nommé Mouhamadou Makhtar Cissé, ensuite Papa Mademba Bitèye à la tête de la direction générale de SENELEC, rien que pour les récompenser. Incroyable ! Cela ne peut se dire qu’au Sénégal. Un président accusé en direct de clientélisme politique…et le Procureur se tait. Ce dernier devrait s’autosaisir.

La rédaction de Xibaaru