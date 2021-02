Pape Sarr : « Comparer Sonko à Cheikh Anta Diop est une insulte »

La guérilla des oisifs errants n’aura pas lieu, seule la justice s’exprimera

Ndoumbélane est vraiment une terre de paix, précisément parce que la justice s’exprime dans ce pays sans état d’âme et même si le terreau semble fertile à une revanche de tous ces fragments de partis et de mouvements qui ont lutté âprement en Février 2019 afin que Macky SALL soit vaincu. Ils en ont rêvé les oisifs errants, ils ont travaillé dur contre cette oisiveté naturelle qui les caractérise pour administrer la preuve de leur force et de leur supériorité. Les « patriotes »surpris dégoutés, et affolés après cette légèreté mémorable d’un mentor immature qui est simplement allé se mettre dans la gueule du loup, croient fermement que la sortie par cette porte de leur Président est un peu trop honteuse. Ils tiennent à laver donc l’affront de façon à ce que l’histoire retienne seulement que le pouvoir de Macky SALL veut les éliminer de la course. Il vaut mieux mourir les armes à la main que se retrouver KO du simple fait des lingeries fines d’une supposée masseuse. Tout le monde sait que SONKO y est allé à ce désormais salon mythique « Sweet Beauté ». Et personne n’est dupe puisque rien dans les attributions de la sweet-masseuse, incriminée comme étant manipulée par le pouvoir, ne laisse croire que les massages puissent être de nature thérapeutique à cet endroit. Alors complot ou pas, ce leader a failli et démontré ainsi sa naïveté et son immaturité à diriger ce pays car ce « mandarga » indispensable, qui protège du vice, ou du péché capital que constituent la luxure et l’impureté ne lui est pas acquis. Les adeptes de la luxure tombent toujours dans les pièges sexuels sauf que rien ici ne permet de dire que le coupable c’est l’Etat. C’est bien trop facile !

Etre sérieux c’est voir la vérité en face. Une plainte contre un homme pour viol et menaces ne peut en aucun cas constituer un complot puisque l’état, même conspirationniste, ne pourra démontrer que les faits sont avérés, si ces faits sont faux. En matière de viol la parole seule ne suffit pas à blanchir ou arrêter une personne mais des preuves formelles de type ADN prélevé sur du sperme le peuvent. DSK et d’autres avant SONKO en ont fait les frais. Il s’agit bien donc, de démontrer juste qu’il n’ya pas eu de viol, pas plus qu’il n’y a eu de menaces. Ce raisonnement est pourtant simple mais tous les morts vivants politiques préfèrent fermer les yeux et stopper la réflexion pour ne voir dans cette affaire qu’une possibilité de créer le désordre et rendre ce pays ingouvernable. Ils ont tous peur de la suite, ne veulent pour ainsi dire pas en entendre parler, et commencent pour certains comme mon ami Seybani à parler de Kompromat, comme s’il pouvait y avoir de machination sans personne compromise par sa seule incapacité à résister aux tentations du sexe. Il faut bien se dire qu’à ce stade personne n’est coupable et tout le monde est présumé de bonne foi autant SONKO que son accusatrice Adji SARR qu’on voudrait traiter comme inexistante pour que ce débat puisse devenir une dualité Macky SALL vs SONKO. Ça ne passera pas et SONKO doit se préparer à répondre (l’assemblée nationale s’attèle à rendre cela possible) à la justice. Mon lion pendant ce temps, peut savourer sa distinction de leader incontestable de l’Afrique entière délivrée par NEW AFRICAN qui regarde le Sénégal et son Président. Mon espoir est qu’il ouvre les yeux et mette vite fin au gouvernement « Mbourok Soow » qui ne présage rien de bon et ne fait que menacer APR et BBY.

Cette rampe guerrière choisie par SONKO et ses ouailles, semble désormais être la seule façon de rétablir une possibilité pour eux de reprendre du poil de la bête et tenter de mettre fin au pouvoir en place. Tout est bon pour ces gens qui veulent accompagner SONKO dans son appel public à la désobéissance et à la guerre quitte à accepter que Khalifa SALL et Karim Wade ont été des frileux au combat et que leurs trouillomètres respectifs n’ont pas permis de faire face à Macky. N’importe quoi !

On entend même des gens comparer les problèmes de SONKO aux déboires politiques historiques d’un Cheikh Anta DIOP ou d’un Mamadou DIA. C’est une insulte, c’est une interpellation outrageante à la mémoire de ces héros que les esprits en veille et les intellectuels de ce pays ne devraient pas accepter. C’est faux SONKO n’est en rien comparable, ni à Cheikh Anta DIOP, ni au Grand Maodo. Vous vous méprenez pauvres obnubilés, au panthéon des faits historiques qui relatent aujourd’hui les histoires des grands hommes du Sénégal, il ne pourra figurer les victimes de leur propre luxure. Le viol et la menace ne pourront en aucun cas figurer dans les registres des faits d’arme glorieux. La seule alternative en termes de bravoure doit d’abord commencer par la démonstration que les faits évoqués contre SONKO sont faux. Tout le reste n’est que fuite en avant et tentative de détournement de la perception du peuple vis-à-vis de ce leader qui a fauté rien qu’en prêtant ainsi le flanc. Ce peuple n’est pas constitué que d’oisifs errants et autres politiciens ; et toute la smala bruyante de tous les politiciens convaincus et encartés comme moi, ne représente pas plus de 30% du peuple. Alors croyez le bien aucune excitation ne sera suffisamment toxique pour mettre en péril la paix au Sénégal et quoiqu’il arrive Ndoumbélane restera debout n’en déplaise à ceux qui voudraient mettre ce pays à feu et à sang. Force reviendra à la loi au bout du compte et quoi que feront ces casseurs qui nous menacent tous, la justice tranchera et situera les responsabilités. SONKO répondra de ses accusations par force pour que la République tienne debout et permette que les droits des puissants soient les mêmes que ceux des citoyens lambda. Cette jeune femme qui porte plainte mérite aussi la présomption que lui confère la loi jusqu’à la preuve du contraire. On ne peut imaginer que cette jeune compatriote n’ait pour elle que la présomption de culpabilité au point que des femmes s’amusent à la menacer de représailles mystiques. On peut en rire car dans ce pays tout le monde a ses ancêtres et ou ses khambs. Même la dernière des putes a des droits et des aïeux.

SONKO risque gros et c’est bien conscient de ce fait qu’il essaie avec Pastef de secouer ce pays au point d’appeler à la guerre. Notre Etat s’emploie en ce moment même à réduire à néant les derniers bastions armés pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Il y’a fort à parier que beaucoup d’anti Macky SALL, aimeraient que cette guerre s’étende partout au Sénégal. Mais Dieu le tout puissant nous épargnera parce que la singularité de Ndoumbélane ne peut s’accommoder des violences quotidiennes. Tous les sénégalais épris de paix et justice feront en sorte que nos enfants ne servent pas de chair à canon pour des desseins mal assumés et des frustrations de politiciens aux désirs non assouvis. Ces quelques mal élevés qui nous insultent nuit et jour n’arriveront jamais à nous faire taire et personne jamais ne nous obligera à soutenir des choses auxquelles nous ne croyons pas. J’avais décidé de ne plus en parler avant d’être édifié par la justice sur l’existence ou non des faits incriminant SONKO, mais je me désole du traitement fait de cette affaire par ceux qui devraient se cacher pour couver la honte que constitue la manière dont ce leader s’est fait indexer. Je me surprends à souhaiter franchement que ce soit un complot, pour que la démocratie plus que jamais continue de s’exercer et permette de contenir toutes les velléités de concourir aux suffrages universels. Par contre si SONKO a fauté qu’il soit châtié avec toute la dureté de cette nouvelle loi sur les viols. Insulteurs invétérés lâchez-vous mais rappelez vous : Vous ne nous ferez jamais peur, pour mouy leer

Pape SARR

Duc de Diapal