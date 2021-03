Pape Thiam de l’APR lance un appel à la résistance contre…

RESISTONS CONTRE LA VRAIE FAUSSE RESISTANCE !!!

Le Sénégal est à la croisée des chemins dans sa vie socio-politique et institutionnelle. Cette dernière semaine, des séries de manifestations très violentes ont fortement secoué les valeurs morales, socle de la stabilité sociale et démocratique de ce pays. Les sénégalais ont été persécutés violemment et leurs biens saccagés, des édifices publics mis à sac (tribunaux, brigades de gendarmerie…), des commerces appartenant à autrui et des investissements étrangers détruits par la furie des manifestants.

Cette tentative de déstabilisation de nos institutions et de la paix sociale par la résistance est orchestrée par le parti Pastef qui est né dangereusement avec la maladie congénitale de la pensée unique, matérialisée avec des insultes par les cerbères de M. Ousmane SONKO dans les réseaux sociaux à l’endroit de tous les sénégalais qui ont eu une position contraire à leur leader. Par ailleurs, c’est cette même violence virtuelle qu’ils ont convertie en émeutes dévastatrices et qu’ils ont exercé sans pudeur sur les sénégalais et leurs biens.

Ce projet malsain de fausse résistance, rejeté catégoriquement par les us et coutumes du Sénégal est soutenu sans réserve par cette opposition (partis politiques et une certaine société civile) moribonde et revancharde regroupée au sein du M2D et qui s’agrippe désespérément à cette affaire civile pendante devant la justice pour être sauvée de cette chute vertigineuse vers les profondeurs abyssales de la sanction électorale.

Ce vrai faux appel à la résistance savamment planifié dont les instigateurs ont instrumentalisé la jeunesse sénégalaise comme chair à canon dans le dessein d’infiltrer les foules par le biais d’hommes armés afin de commettre ces forfaits qui traduisent en acte leurs discours haineux toujours porter à l’endroit du président Macky SALL.

Cette stratégie dangereuse à l’allure d’un putsch, appuyée par des forces occultes sans foi ni loi, travaillant ardemment à l’affaissement de l’Etat du Sénégal dans toutes ses composantes dans l’optique de pouvoir faire main basse sur les ressources pétrolières et gazières doit être déjouée avec une résistance sans concession par toutes les forces patriotiques de la nation.

Par conséquent il est urgent d’alerter la jeunesse sénégalaise sur cette conspiration de fausse résistance à dimension internationale avec des ramifications internes, visant le chef de l’Etat qui très tôt à mesurer les enjeux de ces ressources hautement stratégique en installant le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ),et a donné comme mission à cet organe de pilotage stratégique afin qu’il favorise l’exploitation optimale de ces ressources pétro-gazières et pour qu’il assure le suivi de la mise en œuvre, à travers son Secrétariat permanent qui en est l’outil de supervision.

Il est également important de souligner, au-delà de sa préoccupation d’une gestion transparente de ces ressources, le président Macky SALL a soumis par voie référendaire la reconnaissance du droit du citoyen sur les ressources naturelles. De plus, il met en place le Fonds d’investissement souverain pour les générations futures qui répondra à ces normes de transparence, d’exigence, d’indépendance dans le travail.

Il est heureux de saluer l’appel des chefs religieux (musulmans et catholiques) qui a abouti à la décrispation du climat social. En outre, il est important de déplorer les pertes en vies humaines et de présenter les condoléances attristées aux familles éplorées. Sans oublier de manifester un sentiment de compassion et de souhaiter un prompt rétablissement aux forces de défenses et de sécurités blessées sur le théâtre des opérations de maintien de l’ordre.

Pape THIAM

Responsable Politique

APR Parcelles Assainies.