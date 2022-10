Par Jalousie…Le maçon assène une dizaine de coups de couteau à son épouse

Unis pour le meilleur et pour le pire, E. D. Fall a failli rompre son pacte avec son épouse dans la tragédie ! Et pour cause, ce maçon a administré plus d’une dizaine de coups de couteau à sa conjointe, selon des sources de Seneweb. Tout est parti d’une crise de jalousie. Détails ! Pourtant E. D. Fall et son épouse vivaient un heureux ménage dans le quartier Gounass de Guédiawaye ! Mais leur couple risque de voler en éclats à cause d’une crise de jalousie. Tout a basculé lorsque la dame F.C a quitté son domicile conjugal pour assister à un événement à l’insu de son époux.

Une fois à la maison, le maçon a constaté que son épouse avait bravé son interdiction. Ayant appris que son conjoint l’a devancée à la maison, la dame F.C est allée se réfugier chez ses parents pour échapper à une punition. Las d’attendre le retour de sa femme, l’homme en colère décide de solder ses comptes à sa manière. Il parvient à ses fins, lorsqu’il surprend son épouse à son lieu de commerce situé au marché Peund de Pikine. Se déroule alors une scène inouïe : E. D. Fall administré plus d’une dizaine de coups de couteau à son épouse sur plusieurs parties de son corps. N’eût été l’intervention rapide des riverains, le pire se serait produit.

Selon des sources de Seneweb, le maçon a été même lynché par la foule suite à cette cruelle agression. Il a été sauvé de justesse par les éléments du commissariat central de Guédiawaye. Embarqué puis entendu, E. D. Fall a reconnu les faits. Le maçon déféré devant le procureur Le maçon voulait corriger, dit-il, son épouse qui avait bravé son interdiction de sortir du domicile conjugal.