Dans la Commune des Parcelles Assainies, la distribution des vivres ne s’annonce pas sous de bons auspices. Déjà,des voix discordantes se lèvent, par urbi et orbi, pour dénoncer le parti pris du Maire de la localité, en l’ occurrence, Moussa Sy. Du moins, c’est ce qui viennent de faire savoir les femmes du mouvement » Génération Originale », une structure favorable au jeune leader politique au niveau de cette Commune dirigée par le tout nouveau Président du Conseil d’Administration du Port Autonome de Dakar.

» Nous organisons cette Assemblée Générale pour remercier et féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour ses actions en faveur des populations. Il a la carrure d’un vrai leader, d’un véritable Chef d’Etat et, c’ est ce qui motive sa politique novatrice de résilience en cette période de guerre sanitaire contre le maudit virus, Covid-19.Il a pris le problème à bras le corps et nous ne pouvons pas le remercier assez » , a dit, d’ emblée, Ndèye Seck, Présidente des Femmes de la « Génération Originale ».

Mame Dior Sow , du GIR Yakaar Bokk, de dénoncer : » Nous déplorons la politisation outrancière de la distribution des vivres de l’Etat. Elle se déroule de manière partisane puis que c’est le Maire Moussa Sy et Cie qui pilotent tout. Il privilégie ses proches ( ses agents à la Mairie, notamment). Toutes les municipalités de Dakar ont mis la main à la poche pour appuyer leurs mandants sauf lui. Il n’ a sorti le moindre sou et il se contente de la aide du Programme de Résilience Économique et Social ( PRES). »

Et ces femmes de vanter le mérite de leur leader: » Heureusement que les Parcelles Assainies regorgent de dignes fils de la trempe du jeune Mamadou Gueye alias « Gueye l’ Original ». Ce dernier ne ménage aucun effort pour assister les populations avec ses propres moyens. Il a , récemment, offert plusieurs kits sanitaires aux habitants des PA. L’ école a été bien servie car un lot de 265 table-bancs bancs vient d’être gratifié aux élèves de la Commune et quelques cinq(5) bibliothèques entièrement équipées. Sur un autre registre, des journées de consultations gratuites en ophtalmologie ont permis de procéder à la distribution gratuite de 700 lunettes, deux (2) ambulances médicalisées offertes au centre de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de notre localité et l, a liste des actions de bienfaisance est mon d’ être exhaustive », ont- elles cru savoir.