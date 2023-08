Pastef infiltre le Sénégal…les forces occultes menacent

S’il y a un parti qui a causé beaucoup de tort aux sénégalais c’est bien celui de Ousmane Sonko. L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a injecté des idées nouvelles dans la tête des jeunes. Il les a complètemnt changés. Mais aussi nos habitudes. À cause des idées qu’il prône, Pastef a ouvert les portes de notre pays à des forces occultes. Qui menacent désormais la stabilité du pays. Si rien n’est fait, elles risquent de mener ce pays vers sa perte.

Depuis les événements de mars 2021, les autorités ont alerté sur la présence de forces étrangères dans le pays. Mais personne n’a voulu y croire. Beaucoup de membres de Pastef avaient accusé le gouvernement de comploter. Ces patriotes y voyaient une manière pour l’Etat de pouvoir leur mettre la main dessus. Malheureusement, l’avenir a donné raison aux autorités. Les infiltrés sont bel et bien là. Et chaque jour qui passe nous rapproche de la vérité.

L’attentat meurtrier à Yarakh a permis aux sénégalais de se rendre compte que des forces étrangères sont bien présentes dans notre pays. Elles sont à l’origine des deux morts dans cette partie de la capitale lors de l’attaque au cocktail Molotov. La venue de ces personnes est facilitée par Pastef. Les discours de feu de Sonko et Cie ont poussé des personnes peu recommandables à se rapprocher des patriotes. Désormais, ils sont ancrés au sein de ce parti dissous par les autorités.

Ces forces occultes ont infiltré les plus hautes sphères de ce pays. Leurs cibles sont les jeunes. Grâce à Pastef elles ont réussi à leur inculquer des idées nouvelles. Ces personnes ont bien étudié les habitudes sénégalaises. Pour mener à bien leur projet, elles se sont attaquées au tissu social. Désormais, la politique a complètement changé les habitudes. Les idées ont laissé la place à l’insulte et à la violence. Ousmane Sonko et des camarades ont véhiculé ce message.

Leurs discours tournent autour de la violence et de l’insulte. Pastef avait instauré une véritable terreur. Au point qu’aucun intellectuel n’osait prendre publiquement la parole. Les patriotes avaient réussi à museler beaucoup de médias. Des confrères se sont honteusement rangés derrière eux. Leur permettant d’avoir de larges tribunes pour mener à bien la mission des forces occultes tapies derrière ce parti. Mais la dissolution de Pastef a freiné leur élan.

Alors ces forces occultes ont changé de cible. Désormais elles attaquent le puissant socle qui tient le Sénégal. Ces forces occultes veulent à tout prix détruire le tissu religieux. Pour arriver à un tel résultat, elles s’attaquent directement aux confréries. C’est ce qui explique que des endoctrinés de Pastef attaquent et insultent les Khalifes. Ces hommes de Dieu sont insultés à longueur de journée par des personnes se réclamant de Pastef. Certains patriotes sont même allés jusqu’à renier leur appartenance à leur confrérie d’origine.

Ces personnes sont sponsorisées par ces forces occultes qui cherchent à diviser le Sénégal. Ce, pour mieux mener leur entreprise de destruction. Leur méthode est simple, faire croire aux gens que les Khalifes ne sont pas solidaires avec Ousmane Sonko et les autres prisonniers de Pastef. Ce qui est totalement faux ! Car ces Khalifes n’ont cessé de tout faire pour maintenir le Sénégal dans une situation des plus stables. Mais quand on a le coeur noir, on ne voit pas la vérité.

Les forces occultes sont bien présentes au Sénégal. Les dernières manifestations et les attaques structurées vers les Khalifes l’ont clairement démontré. Les sénégalais doivent prendre conscience du danger qui guette notre pays. Les bêtises de Pastef ont placé le pays dans une pente dangereuse. Il est impératif de redoubler de vigilance pour éviter le scénario sahélien.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru