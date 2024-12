Pastef mène sa petite vengeance…les priorités des sénégalais oubliés

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) fait le contraire de ce pourquoi il a été porté au pouvoir. Pour beaucoup de sénégalais, le parti de Ousmane Sonko a pris le chemin de la vengeance. Depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, le pays semble suivre dangereusement la voie tracée par le régime précédent. Au moment où les patriotes mènent leur Vendetta, les priorités des sénégalais sont oubliées. Une situation qui risque de créer beaucoup de problèmes aux nouvelles autorités.

Espoir ! Voilà un mot qui a poussé beaucoup de sénégalais à voter pour le parti Pastef. 54% des électeurs ont démontré, dès le premier tour, qu’ils croyaient au «PROJET» que Ousmane Sonko leur a vendu. Ils n’ont pas hésité à voter massivement pour le président Bassirou Diomaye Faye. Les patriotes avaient tous les leviers en main pour réussir la grosse mission qui leur a été confié par les sénégalais. Malheureusement, les pastéfiens ont préféré se perdre dans leurs ordre de priorité. Les tentations du pouvoir sont en train de perdre les nouvelles autorités.

Depuis huit (8) mois, le parti au pouvoir semble mener une véritable vengeance contre ses adversaires d’hier. En un si peu de temps, beaucoup de personnes ont été convoquées entre le Sûreté Urbaine, la Division des Investigations Criminelles et la Section de Recherches. Les moins chanceux ont eu à faire un séjour en prison. Ces nouveaux «taulards» sont des membres de l’opposition ou des personnes qui ont clairement démontré qu’ils étaient contre la manière de faire du partj Pastef et son leader. Une témérité qui leur a valu tous ces déboires.

Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, ce régime n’est pas prêt à se mettre dans le véritable travail. Les pastéfiens sont accusés de vouloir museler toutes les voix discordantes. «Ce pouvoir n’est pas prêt pour travailler pour le bien des Sénégalais et l’avancement de ce pays. Mais il est juste concentré à régler des comptes politiques avec Barthélémy Dias, Madiambal Diagne, Adama Gaye », a dénoncé Bachir Fofana dans une chronique publiée dans Le Quotidien.

Pour lui, ce «pouvoir a pour priorité de régler des comptes, pendant que le Sénégal coule. Vengeance et maintien des clivages sont les urgences de Pastef, une formation politique qui est née et s’est entretenue par la haine jusqu’à accéder au sommet. L’histoire bégaie en effet. Après tout ce qu’on a vécu avec Macky Sall, le duo Diomaye-Sonko se débrouille encore pour ramener les mêmes mauvaises pratiques avec les mêmes armes ! Quelle est la valeur ajoutée de cette destitution du maire de Dakar pour nous le Peuple sénégalais ? En quoi cette destitution est-elle si urgente, si importante à nos yeux ? Que gagne Pastef en se rabaissant de la sorte ? La question à poser est celle-ci : si Dias était toujours du côté de Sonko, aurait-il le même sort ?», s’interroge-t-il.

Le parti Pastef doit sortir de cette bulle imaginaire. Ce cycle de vengeance n’a jamais pu prendre le dessus. Et l’ancien régime ne dira pas le contraire. Le nouveau pouvoir peut tout faire. Mais il ne fera pas taire les voix discordantes à Ousmane Sonko. Des sénégalais auront toujours des idées contraires. Et même si une bonne parti de la presse s’est adossée au pouvoir, la population fera toujours entendre sa voix. Et mieux vaut qu’elle le fasse dans les médias que dans les rues. Le Sénégal garde toujours les stigmates des événements de 2021 à 2023.

Les véritables adversaires du nouveau régime sont le problème d’emploi des jeunes. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier Ousmane Sonko sont attendus sur cette question qui a toujours été un véritable casse-tête pour tous les régimes. Les sénégalais attendent aussi que les nouvelles autorités fassent baisser les prix. La sécurité reste toujours un problème majeur. Pour ne rien arranger, la situation économique du pays n’est pas des meilleures. Le pays est à sec et beaucoup peinent à joindre les deux bouts.

Voilà sur quoi le président et son premier ministre sont attendus. Si le régime n’arrive pas à régler ce problème, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye risquent d’avoir de plus gros problèmes. Les sénégalais ne sont pas connus pour leur patience. Et depuis huit (8) mois, ils attendent toujours la concrétisation des promesses de campagne…du Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn