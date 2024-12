Événements de 2021 à 2024…les «criminelles» traqués par le régime

Ousmane Sonko a toujours voulu mettre fin au système. Avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) commence à réussir cette mission. Mais les nouveaux tenants du pouvoir ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le régime traque toutes les personnes liées aux morts lors des événements survenus de 2021 à 2024. Et une chose est sûre, toutes les personnes mêlées dans cette affaire risquent gros !

Des manifestations et des affrontements violents ont éclaté au Sénégal entre 2021 et 2024. Une jeunesse déterminée a voulu défendre son leader politique. Mais aussi le Projet qu’il défendait. D’autres voulaient simplement dire non à ce qu’ils qualifiaient de tyrannie du régime de Macky Sall. Ces affrontements ont coûté cher à cette jeunesse. Certains y ont versé leur sang. D’autres ont dû passer de nombreux mois en prison. Mais ces morts ne resteront pas impunis selon les nouvelles autorités. Qui promettent de faire toute la lumière sur ces événements.

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé ce samedi qu’une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les morts enregistrées depuis 2021, ainsi que sur les cas de Fulbert Sambou et Didier Badji. « Nous avons été interpellés sur la nécessité de faire la lumière sur ces décès. Une enquête est en cours, car c’est une question de principe et de crédibilité. Pour des faits aussi graves, dont certains ont été diffusés en direct sous l’œil des caméras, il serait inadmissible de ne pas agir », a-t-il déclaré lors de la présentation du projet de loi portant révision de la Constitution.

Pour Ousmane Diagne, ne pas enquêter sur ces décès reviendrait à instaurer un climat d’insécurité injustifiable. « Nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Le travail est déjà entamé. Toutes les responsabilités seront établies, et les personnes mises en cause, ainsi que les commanditaires, répondront de leurs actes », a-t-il affirmé. Évoquant les cas spécifiques de Fulbert Sambou et Didier Badji, il a également assuré que les commanditaires et les exécutants de ces actes seront traduits en justice. Une pensée qui rejoint celle du premier ministre et des autres membres de Pastef.

« Il y a une chose sur laquelle nous ne ferons aucun compromis : la justice pour nos martyrs. Nos frères, nos fils ont été tués, et la loi d’amnistie qui a été votée pour protéger les responsables de ces morts doit être abrogée », avait promis Guy Marius Sagna. « Une enquête sera ouverte pour déterminer les responsables de ces violences et pour qu’ils soient sanctionnés en conséquence », avait ajouté le parlementaire, réaffirmant sa détermination à obtenir justice pour les victimes.

Mieux, le régime compte accompagner les familles des victimes. Une mission qui ne sera pas facile tant que la loi d’amnistie ne sera pas abrogée. D’ailleurs, c’est pour son abrogation que les sénégalais ont donné une majorité confortable aux membres de Pastef. Désormais, ils ont toutes les armes en main. Ce qui veut dire que des têtes vont tomber au sein de l’ancien régime. Les patriotes ont toujours indexé l’ancien président Macky Sall comme étant le principal commanditaire de cette répression. Mais il n’est pas le seul si on suit le raisonnement des pastéfiens.

Une chose est sûre, le Sénégal n’en a pas encore fini avec les nombreuses arrestations. Quand cette enquête sera bouclée, de nombreuses têtes vont tomber. Et le nouveau régime à tous les leviers pour rendre justice aux victimes. Mais la justice ne devrait pas s’arrêter aux commanditaires. Les personnes qui ont eu à pousser les jeunes sous les balles des forces de défense et de sécurité doivent aussi être traînées en justice.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn