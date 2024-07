Pastef sans projet…La résistance s’organise contre Sonko et Diomaye

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réalisé son plus grand rêve. Rares sont les personnes qui osaient croire que le cinquième Président viendrait de ce parti PASTEF dissous. Bassirou Diomaye Diakhar Faye l’a pourtant réussi. Plus de 54% des sénégalais ont voté pour lui. Rattrapés par leurs promesses, les patriotes ne sont toujours pas en mesure de présenter aux sénégalais leur fameux projet. Au moment où les membres du pouvoir rédigent leur texte, une opposition a lancé une offensive contre le chef de l’Etat et son premier ministre.

C’est sur la base d’un projet de PASTEF que le président Bassirou Diomaye Faye a été élu. Le parti Pastef avait présenté ledit projet comme une solution miracle aux problèmes des sénégalais. Malheureusement, ce projet est toujours à l’état de construction. Il naîtra au troisième trimestre de 2024. «S’agissant du travail d’élaboration du document de référence en matière de politiques économique et sociale, le Projet, le Premier ministre a affirmé qu’il portera exclusivement le sceau de l’expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l’année 2024», avait déclaré le premier ministre lors d’une de ses communications en Conseil des ministres.

Les membres de Pastef pensaient sûrement qu’ils gouverneraient sans opposition. Mais c’est la fin du temps de grâce. Et faut dire que c’est Ousmane Sonko qui l’a sonnée. Lors d’un meeting avec les jeunes de Pastef, l’ancien maire de Ziguinchor avait ouvert le feu contre l’opposition. «…Si nous n’y prenons garde, nous n’aurons pas d’opposition, suivez mon regard. Car cette opposition sénégalaise n’a qu’une stratégie, celle de semer la zizanie entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Celui qui va nous séparer n’est pas encore né. C’est pourquoi cette opposition devrait se reposer ou aller réviser sa copie pour susciter un débat d’idées », a-t-il déclaré.

Depuis lors, l’opposition ne cesse de riposter. Les opposants ne ratent plus l’occasion de tirer sur le régime. La preuve, l’autre camp s’en pris à Diomaye qui a fait face à la presse ce samedi. Bougane Guèye Dany est le premier à monter au front, ce dimanche. Confiant et sans langue de bois, il est revenu sur les grands axes de cet entretien «présidentiel». Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a saisi l’occasion pour répondre aux personnes qui le qualifie souvent de «délinquant financier». Ce à cause de la dette que son groupe de presse doit au fisc.

Bougane Guèye n’a pas raté le tandem Sonko-Diomaye. Selon le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, les deux patriotes ne sont pas en mesure de régler les problèmes des Sénégalais. Une sortie qui fait grand bruit…surtout sur les réseaux sociaux. De leur côté, les membres de Pastef tentent de noyer le PDG du groupe D-Médias dans sa «malédiction politique». Mais les partisans du premier ministre ne devraient pas prendre Bougane a la légère. Voilà un opposant qui en a fait voir de toutes les couleurs à Macky Sall et son régimeMacky Sall et son régime.

Certes Bougane n’a pas eu la chance de passer le cap des parrainages, mais il sait occuper le terrain. Une excellente stratégie en politique. Grâce à ses tournées «Tib Tank», il avait réussi à noyer les tournées du prédécesseur de Diomaye dans certains endroits les plus reculés du Sénégal. Pour cela, Bougane a pu compter sur une bonne logistique. Chose qui manquait au Pastef qui était dans sa résistance de rue. Tout comme Sonko et Diomaye, Bougane est jeune. Il peut être un véritable problème pour le régime. Pour cela, il lui faudrait davantage ponctuer ses déclarations avec des chiffres palpables.

Cette résistance contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye va se renforcer ce lundi. Thierno Bocoum se prépare à faire à la presse. Après ses dernières sorties, on peut avoir aisément une idée de ce qu’il va dire. L’Alliance pour la République (APR) aussi se prépare à aller à l’assaut du duo. Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, les partisans de Macky Sall vont tenir une conférence de presse ce même jour.

Les prochains jours seront très politiques pour le régime en place. Le duo au sommet a réveillé ses adversaires. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye devraient surveiller leurs arrières car il y a des opposants plus féroces qui n’ont toujours pas encore effectué leur entrée dans la danse !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru