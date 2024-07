La guerre entre les Faye et les Sall confirmée…Marème Faye déteste Aliou

Avant cela n’était que des rumeurs persistantes. Marème Faye détestait son beau-frère Aliou Sall au point de le voir échouer à toutes les missions que lui confiait son grand frère, le président Macky Sall. Certains allaient plus loin en affirmant que Marème Faye ne voulait pas voir Aliou Sall rôder dans les environs du Palais et qu’en 12 ans, on pouvait compter le nombre de fois qu’Aliou Sall a franchi les portes du Palais. D’autres s’évertuaient à dire que Marème Faye était à l’origine du limogeage d’Aliou Sall à la tête de la CDC et même à la présidence de l’Association des maires du Sénégal (AMS).

Aujourd’hui les échanges de propos aigres doux entre Mansour Faye et Aliou Sall confirment la guerre entre les Faye et les Sall…

« Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu ». Cette assertion de l’évangile selon St LUC, Chapitre 12 verset 2, vient de démontrer que la fin de règne est toujours un moment de « règlement de comptes ». Et les familles Faye et Sall ne dérogeront pas à la règle. Mansour Faye et Aliou Sall se sont échangés des propos « injurieux ». Et c’est Mansour Faye le frère de l’ex première dame qui jette un pavé dans la mare d’Aliou Sall juste après que ce dernier ait pris sa décision de quitter l’Alliance Pour la République (APR) le parti dont son frère est le président.

« Quelqu’un d’autre peut avoir cette position, mais j’estime que Aliou Sall ne devrait pas avoir cette posture…Je ne connais pas les raisons qui sont à l’origine de son départ, mais le Président du parti est son frère. […] Il n’y a pas autre chose qui vaille. Ce que je dis, ce n’est peut-être pas la politique, mais il y a des choses qui ne doivent pas provenir du cercle restreint. On ne doit pas trahir son frère ». a déclaré Mansour Faye à l’encontre de Aliou Sall. Mais ce dernier ne s’est pas fait prier pour répondre et cela d’une manière fracassante qui rappelle l’animosité entre les deux familles.

« Mansour Faye et moi n’avons presque pas de relations. Nous ne sommes pas amis. Je ne lui ai jamais rendu visite. Lui aussi n’est jamais venu chez moi. Je ne lui ai jamais demandé de faveur, par contre lui si. Quand j’étais à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il m’avait envoyé des filles pour des marchés de communication. Quand j’ai reçu ces jeunes femmes, je les ai toutes éconduites, en leur disant que je ne leur donnerai pas le marché, vu leur habillement vulgaire », a révélé le petit frère de Macky Sall. Et il ne s’arrête pas là…

« Je ne comprends pas pourquoi Mansour Faye se permet de tenir des tels propos à mon endroit, bien que je puisse dire énormément de choses sur lui…Il a eu des charges publiques. La manière dont il les a gérées, laisse à désirer. Mais j’ai eu de la retenue et j’ai beaucoup pensé à mon frère…les différentes fonctions qu’a occupées Mansour Faye sous le régime de mon frère ont entaché le parcours du président Macky Sall. Et ce, du fait de son arrogance ». Une phrase d’Aliou Sall qui résume le désamour entre la famille Sall du président et la famille Faye de l’ex première dame, Marème.

C’est surtout l’ex premère dame qui était accusée, du temps de la toute puissance de son époux, de détester Aliou Sall.

La première dame du Sénégal, Marème Faye Sall

Marème Faye n’aime pas Aliou Sall et lui a même interdit les appartements du couple présidentielle Aliou Sall était indésirable à Mermoz et l’ex première Dame était citée dans le conflit familiale. « Elle a fait virer Aliou Sall de la Caisse des Dépôts de de consignations (CDC) ». « Et la traversée du désert de Aliou Sall, on le doit à Marème Faye Sall ». Ces accusations portées contre Marème Faye Sall illustraient le climat délétère qui régnait dans le cercle présidentiel. Les parents de la première Dame étaient nommés partout.

Mansour, frère de la première dame, a dirigé la Délégation générale pour la solidarité nationale quelques temps avant d’être nommé ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement. Il est également maire de Saint-Louis la plus grande ville du nord du pays. Il y a aussi Abdourahmane Seck Homère, ancien président du conseil d’administration de Petrosen (société nationale pétrolière) et président du conseil départemental de la ville de Rufisque. Il est le beau-père de la première dame Marième Faye Sall. Tous sont restés à leurs postes. Mais Aliou Sall subissait la vengeance de Marème Faye Sall et était viré comme un malpropre…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn