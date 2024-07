Abidjan : l’étudiant retrouvé à la morgue avait envoyé un message à sa sœur

Porté disparu depuis plus d’une semaine, Adi Adomon Dieudonné, étudiant en master d’Espagnol à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO) est malheureusement décédé. Son corps a été retrouvé à la morgue de Port Bouet par sa famille.

La communauté estudiantine, notamment celle de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké est en deuil. En effet, la Plateforme Estudiantine de l’UAO annoncé, ce samedi 13 juillet 2024, le décès de Dieudonné Adi Adomon, étudiant en master d’Espagnol. Son corps a été retrouvé par sa famille à la morgue de l’hôpital général de Port Bouet.

Dieudonné Adi Adomon avait décidé de passer du temps chez sa grande sœur à Abidjan, à Port Bouet, après avoir terminé ses examens à l’Université de Bouaké. À son arrivée, sa sœur a constaté qu’il était malade et avait considérablement maigri. Préoccupée, elle lui avait promis de l’emmener à l’hôpital le lendemain et de lui acheter des médicaments, étant elle-même employée dans une pharmacie.

Cependant, plus tard dans la nuit, l’étudiant Dieudonné a quitté la maison sans prévenir sa sœur, laissant derrière lui un message alarmant sur son téléphone portable résumé ainsi. ‘’Si vous ne me voyez pas, c’est que je me suis jeté dans la mer. Je vais me suicider’’.

Quand sa grande sœur se réveille le lendemain, elle tombe sur le message. Prise de peur, elle se rend à la police pour faire une déclaration. Un avis de recherche a alors été lancé le même jour. Depuis, ses parents se sont mis à sa recherche dans toute la commune de Port Bouet. Des messages ont également été lancés sur les réseaux sociaux.

Pendant leurs recherches, ils sont informés que 5 corps ont été repêchés dans la mer. Ils se rendent alors à la morgue de Port-Bouet pour vérifier si Dieudonné en fait partie. Malheureusement, ils y découvrent le corps de Dieudonné Adi Adomon.

La disparition de l’étudiant Dieudonné affecte sa famille et ses proches

La perte de Dieudonné Adi Adomon a profondément affecté non seulement sa famille et ses proches, mais aussi la communauté estudiantine de l’UAO, où il était bien connu et apprécié pour son engagement et son dynamisme. Ses camarades de classe et ses enseignants lui ont rendu hommage, rappelant sa passion pour la langue espagnole et son enthousiasme pour ses études.

