Pastef se radicalise et lance son plan…pour libérer Sonko

Ousmane Sonko est entre les mains de la justice depuis vendredi. Selon le Procureur, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est poursuivi pour sept (7) chefs d’inculpation. Des délits graves qui risquent d’envoyer le maire de Ziguinchor en prison pour une longue durée. Face à la menace qui plane sur leurs leaders, les patriotes ont mis en place un certain nombre d’actions pour libérer le chef de l’opposition radicale. Si ces actions aboutissent, elles vont complètement paralyser le pays.

Pastef est connu pour ses positions radicales. Ce parti depuis son apparition dans l’arène politique n’a prôné que la violence. Les discours de leur leader Ousmane Sonko ont toujours fini par pousser les jeunes à envahir les rues. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles, le Procureur Abdou Karim Diop a ordonné son arrestation. L’un des chefs d’inculpation pour lesquels il est poursuivi est “l’appel à l’insurrection”. S’il n’y a pas de changement, le maire de Ziguinchor sera présenté au doyen des juges ce lundi. Maham Diallo va décider du destin de Sonko. Et le patriote en chef file tout droit vers la prison.

Mais Pastef ne compte pas laisser une telle situation se produire. Les patriotes sont prêts à tout pour sauver le PROS (Président Ousmane Sonko). Dans une vidéo largement publiée sur les réseaux sociaux, Maitre Ngagne Demba Touré lance l’opération Ville morte. Les membres de Pastef veulent, ainsi, paralyser toute la capitale sénégalaise. Le greffier membre du parti de Sonko demande aux jeunes d’occuper toutes les rues de Dakar, ce à partir de ce lundi. Cette stratégie devrait leur permettre de faire en sorte que rien ne fonctionne en ville. Mais aussi dans la banlieue.

Cet appel de Ngagne Demba Touré se comprend. Depuis l’arrestation de Sonko, les choses n’ont pas bougé comme les patriotes le voulaient. Force est de constater qu’il n’y a pas eu de grandes manifestations à Dakar. Les rares manifs qu’on a notées entre vendredi et samedi n’étaient que spontanées. Et n’avaient pas grande ampleur pour faire bouger les lignes en faveur de Sonko. Alors certains ont tenté d’attiser le feu avec de vieilles vidéos. Mais la stratégie n’a pas été payante. Les jeunes ont préféré ne pas répondre à l’appel de la rue.

Au-delà de la ville morte, Pastef compte faire arrêter le trafic. Ainsi, les patriotes prévoient de bloquer tous les grands axes. Aucun transport ne circulera si leur plan aboutit. Pour leur faciliter cette tâche, ils ont prévu d’immobiliser tous les gros porteurs et les bus. Les plus malchanceux verront leurs véhicules brûler. Les autorités doivent éviter qu’un tel scénario se produise. Car c’est la sécurité des sénégalais qui est en jeu. Une seule fausse manœuvre et c’est la catastrophes assurées. Pastef va tout faire pour que ce lundi soit explosif. Les patriotes ont même prévu de jeter du piment sur les routes.

Aidé par Juan Branco, les patriotes semblent adopter la stratégie des manifestants français. Des cocktails molotov sont prévus pour neutraliser les forces de défense et de sécurité. Les jeunes qui vont descendre dans les rues seront sûrement munis de masques et de cagoules. Ce pour éviter toute identification. Et par conséquent, éviter toute possible arrestation. D’ailleurs sur les différentes plateformes, les jeunes sont invités à adopter cette stratégie.

Cette stratégie sera adoptée par Pastef à partir de ce lundi. Le plan de résistance est alimenté sur les différents groupes du parti. Mais aussi sur internet. Sur sa page Facebook, Outhmane Diagne fait tout pour pousser les jeunes à la révolte. Et si son plan fonctionne, les forces de défense et de sécurité auront du mal à contenir cette marée déferlante qui se profile à l’horizon.

Les autorités sont ainsi avertis ! L’arrestation de Sonko va leur coûter très cher. Les patriotes vont tout mettre en œuvre pour faire tomber le régime de Macky Sall. Le peuple sénégalais sera l’unique perdant dans cette bataille de sourd. Aucun des deux leaders et leurs familles ne seront les dommages collatéraux de cet ultime combat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru