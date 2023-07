Branco « insulte » le Sénégal…avec la complicité des avocats « bêtes » de Sonko

Comment le Sénégal est-il arrivé à ce stade d’humiliation ? Un opposant insulte le président et toutes les institutions, nargue la justice, menace les policiers et défie l’Armée. Un avocat étranger humilie le Sénégal malgré le mandat d’arrêt international émis à son encontre par la justice Sénégalaise. Voici la situation à laquelle est confronté le Sénégal depuis que Juan Branco, avocat de Sonko est apparue à la conférence de presse organisée par les avocats de Sonko à…Dakar. Comment Branco est arrivé à percer les murs de nos frontières pour apparaître au milieu de avocats de Sonko qui sans s’en rendre compte ont infligé une double humiliation à leur pays…

Juan Branco, l’avocat de Sonko est sorti de nulle part pour apparaître au milieu des avocats de Sonko qui étaient en pleine conférence de presse Tout le monde était surpris pour une bonne raison que Juan Branco est sous le coup d’un mandat d’arrêt international (voir vidéo ci-dessous). Comment quelqu’un recherché par le Sénégal qui a émis un mandat d’arrêt international, puisse-t-il se pavaner librement dans ce pays ? D’ailleurs comment a-t-il pu franchir nos frontières sans se faire arrêter ?

L’apparition de Branco a surpris tout le monde. Et les avocats de Sonko encore plus. Et pourtant ils devraient être offusqués plutôt que de s’en réjouir. « Franchement ces avocats sénégalais me font honte, leur pays lance un mandat d’arrêt à l’endroit d’un étranger et eux ils n’ont pas d’autre chose à faire que de se rendre complice de ce pied-de-nez que Branco veut faire au Sénégal ! Ils gagnent leur pain grâce à l’institution judiciaire mais ne manquent pas une occasion de la balafrer. Ils ne sont plus des professionnels du droit mais des valets de ce gourou égocentrique » selon l’analyste politique de la rédaction de xibaaru.

Les avocats de Sonko ont infligé une double humiliation au Sénégal en s’affichant avec le fugitif Juan Branco recherché par le Sénégal. Selon des sources, Branco est passé par la Gambie. Cette fiche signalétique (ci-dessous) montre qu’il a atterri à Banjul dans la nuit du 29 au 30 juillet à 2h du matin par le vol Royal Air Maroc. Il était censé séjourner à l’Océan Bay Hôtel de Gambie. On peut donc conclure que Juan Branco est entré au Sénégal par la Gambie en empruntant la voie terrestre il a violé le territoire sénégalais.

C’est à une véritable provocation que l’on assiste. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par le Sénégal, l’avocat français contesté prend le Sénégal pour une République bananière. Comme si de rien n’était comme pour se désigner en victime d’un Etat dictateur, Juan Branco débarque au Sénégal. L’avocat ose s’attaquer aux institutions de la République. Pour qui ce prend cet avocat d’opérette dont le jeu est démasqué en France et partout dans le monde. Tout le monde sait comment il se découvre lamentablement pour se constituer en avocat dans certains dossiers. Juan Branco défie la justice sénégalaise.

En même temps, Me Juan veut défier tout le monde. Il snobe même les avocats constitués comme lui pour défendre Ousmane Sonko. Il se croit supérieur à eux. Il n’a pas besoin de leurs avis pour mener des initiatives. Juan Branco se permet de faire des déclarations sur l’affaire Ousmane Sonko, sans consulter les avocats constitués au même titre que lui pour défendre ce dernier.

De qui se moque finalement de Juan Branco qui défie à travers ses actes les institutions de la République. Sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par la justice sénégalaise, il ose débarquer sur le territoire national. Ce qu’un ressortissant sénégalais n’oserait jamais faire en France ou en Espagne s’il est sous le coup d’un mandat international émis par ces deux pays. Juan Branco, un étranger piétine les Institutions de la République.

Il aurait été mis aux arrêts aux arrêts pour cette provocation en défiant la République. Selon des sources, il se retrouve entre les mains de la justice sénégalaise. Juan Branco a tout fait pour ridiculiser les Institutions de la République sénégalaise, il doit répondre de cela en conséquence.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn