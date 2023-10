Pastef tient sa justice…elle travaille pour Sonko

Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne manquent pas de stratégie pour faire parler. Depuis jeudi, ils occupent radios, télés et réseaux sociaux. Désormais, ils ont leur propre justice. Des hommes et femmes qui lisent le droit pour Ousmane Sonko. Une véritable insulte que les gens veulent faire passer comme une lettre à la poste.

La réputation de la justice sénégalaise est en train de prendre un sacré coup. La politique en est la principale cause. Dans ce pays, chaque homme politique semble posséder sa propre justice. Qui n’est indépendante que lorsqu’elle nous arrange. Et ce n’est pas Pastef qui dira le contraire. Les patriotes en ont fait voir de toutes les couleurs à la République. Ce qui les a poussé à la traiter de corrompue, de vendue. Et de justice à la solde du président Macky. Ce qui n’est pas sans conséquences.

Ousmane Sonko a été le premier a cautionné ce genre de pratique. Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, il n’a cessé de tirer sur la justice. Pour lui toutes les personnes qui ont pris des décisions qui sont contre lui sont des sujets de Macky Sall. Des personnes aux ordres du président. Des attaques qui, jusqu’à jeudi, allaient de plus belle. Beaucoup de patriotes ont accusé cette justice, qui a donné une lueur d’espoir à leur leader, d’être aux ordres.

«Chaque Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlement des comptes, d’exclusion de magistrats qui n’ont commis aucune faute, et de promotion de béni oui oui du régime. Cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature». Cette déclaration du maire de Ziguinchor sur les magistrats suffit amplement pour démontrer son manque de respect envers la justice et toutes les personnes qui l’incarnent.

Cette philosophie, il l’a transmise à ses lieutenants. Mais comme par enchantement, cette «corruption» de la justice a disparu. Ce parce-que le juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné que le nom du leader l’ex parti Pastef soit remis sur les listes électorales. Ce qui fait dire aux patriotes que le droit a été dit. Mais c’est ce droit qui est dit. Juste que les textes n’étaient pas en faveur de Sonko.

Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, le droit est dit. Mais les patriotes n’ont jamais voulu l’accepter. C’est ce même droit qui a disqualifiée les faits de viol en corruption de jeunesse. Ce qui a conduit à sa condamnation à deux (2) ans de prison ferme. C’est cette mois qui l’a condamné pour diffamation. C’est sur la base de cette même loi qu’il a été envoyé à la prison de Sébikotane depuis son arrestation.

Mais aucun de ces verdict n’étaient en faveur du PROS (Président Ousmane Sonko) alors, il fallait trouver une autre manière de dénigrer la justice. Maintenant, les patriotes ont leur propre juge en la personne de Sabassy Faye. Un juge intègre, dissent-ils. Mais un juge qui entretien d’étroites relations avec l’entourage du maire de Ziguinchor. Mais celà ne compte pas car il est du côté du leader de l’opposition radicale.

La justice était là avant Sonko. Les textes sont écrits avant l’arrivée du maire de Ziguinchor sur la scène politique. Ce n’est pas pour ses beaux yeux que l’on devrait y changer une virgule. Une chose que la trentaine d’avocats qui le défend devrait savoir et mui faire comprendre. Mais ces messieurs et dames sont plus dans la l’émotion politique que la lecture du droit. Peut-être qu’avec leur juge, ils prendront la peine de faire des recherches plus approfondies pour défendre leur client.

Quoiqu’il en soit, Sabassy Faye est porté en triomphe. Mais chez les patriotes, aucune justice n’est intègre. Et au moindre faux pas, il sera mis dans la liste noire des anti-justice. Une liste destinée uniquement aux personnes qui refusent de se faire emporter par la vague des complotistes de Pastef. Il serait bon de leur rappeler que nul n’est au-dessus de la loi y compris le Président Macky Sall et Ousmane Sonko. Voilà comment marche une République.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru