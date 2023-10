Bignona: L’ex Ministre Moustapha Lo Diatta toujours fidèle à Macky Sall

Moustapha Lo Diatta, ancien Maire de la commune de Djinaky et ex Ministre, est le leader incontesté de l’APR et de la majorité Présidentielle dans cette collectivité territoriale du département de Bignona. Il reste fidèle au Président Macky Sall et se bat avec ses camarades de parti pour maintenir la dynamique de BBY dans le département notamment dans sa commune.

A quelques mois de la Présidentielle de 2024, l’ancien Directeur général du centre des œuvres universitaires de l’université Assane Seck de Ziguinchor remobilise ses partisans pour renverser la tendance et retrouver la première place que le camp présidentiel occupait jadis dans sa commune. Ceci, est, selon Moustapha Lo Diatta, une manière de rendre la monnaie à Macky Sall par cette collectivité qui avait commencer à retrouver le sourire avec toutes les infrastructures que le Président Sall a bien voulu octroyer à la commune de Djinaky qui a été fortement impactée par la crise armée.

En tant que Maire de cette commune, de nombreuses réalisations ont été faites dans presque tous les secteurs. Pour toutes ces raisons, Moustapha Lo Diatta exhorte les populations à exprimer davantage leur reconnaissance au Président de la République en votant pour le candidat choisi, le Premier Ministte Amadou Ba.

A l’issue d’une rencontte organisée, ce samedi à Djinaky, les militants et sympathisants de BBY ont décidé de suivre leur leader, le Ministre Moustapha Lo Diatta qui, lui, a choisi de soutenir la candidature d’Amadou Ba. La tâche ne sera pas facile , reconnaissent les militants de Benno vu l’engage de l’opposition de cette zone, une présence de l’opposition que Moustapha Lo Diatta comprend parfaitement et qui se justifie par le fait que le leader d’une frange de l’opposition est originaire de Bignona.

Ce n’est pas mal mais Lo Diatta estime que le vote ne doit pas être qu’affectif. Le choix doit être surtout motivé par les intérêts de la population et pour lui, vu sous cet angle, choix ne peut être plus judicieux que le PM Amadou Ba. Pour lui, le candidat de Benno a un atout qu’aucun candidat n’a. En effet, en plus d’avoir occupé des fonctions stratégiques, Amadou Ba est l’homme le mieux placé pour poursuivre l’œuvre entamé par Macky Sall parce qu’il maîtrise le plan Sénégal émergeant pour avoir été au cœur de son élaboration et sa mise en œuvre.

Donc c’est un choix de raison pour la continuité. Moustapha Lo Diatta de rassurer les jeunes quant la place qui leur est accordée dans le programme du candidat Amadou Ba. C’est pourquoi, Lo Diatta est certain qu’il y aura une forte adhésion pour la cause du PM Amadou Ba.

Derrière Moustapha Lo Diatta, les jeunes de BBY de la commune de Djinaky s’engagent, eux aussi, à faire élire le candidat de Benno au soir du 25 février 2024. Cela, même s’ils sont un peux démoralisés et déçus par le fait que leur leader Moustapha Lo Diatta n’a aucun poste de responsabilité depuis qu’il a quitté la direction du CROUZ pour des raisons qu’ils n’apprécient pas trop.

Leur surprise a été d’autant plus grande qu’il soit toujours laissé en rade avec tout ce qu’il représente dans le département et la région de Ziguinchor. Malgré tout, les jeunes ont décidé de suivre Lo Diatta et de travailler sans relâche pour la victoire d’Amadou Ba.

Ainsi donc, les jeunes, les femmes et les anciens qui semblent regretter le fait que les populations aient fait d’autres choix à un moment. Il faut donc dire que le Ministte Moustapha Lo Diatta et ses souteneurs comptent mouiller le maillot pour donner une victoire éclatante au candidat Amadou Ba

L.Badiane pour Xibaaru