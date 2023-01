Pastef va organiser un autre méga meeting à…

Après Keur Massar, Mbacké va prendre le relais. Le bureau politique national de Pastef donne rendez-vous très prochainement à ses sympathisants, à Mbacké pour un autre méga meeting de mobilisation, renseigne un communiqué du parti de Ousmane Sonko. Toutefois la date de ce rencontre n’est pas encore fixée.

Les responsables « Patriotes » ont tenu à féliciter leurs aux militant-e-s et sympathisant-e-s, à la diaspora, aux coordinations départementales, aux sections communales et aux cellules pour la réussite du méga meeting.

« La grande mobilisation notée, malgré la grève des transporteurs et les tracasseries subies par les convois des patriotes dont l’exercice de leur liberté de circulation et de réunion a été entravé, témoigne de la détermination du peuple sénégalais à faire face à l’injustice », note le bureau politique national qui renouvelle sa loyauté à Ousmane SONKO et se tient prêt, à ses côtés, pour la « résistance jusqu’au triomphe de la justice et de la volonté du peuple sénégalais ».