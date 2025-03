Pastef…le véritable danger qui menace le «PROJET» de Diomaye-Sonko

C’est sur la base d’un «PROJET» assez promoteur que Ousmane Sonko a réussi à faire de Bassirou Diomaye Faye le cinquième président de la République. Sans trembler, 54% des sénégalais ont voté pour le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais le projet du régime en place est en danger. Et le principal danger vient de l’intérieur. Les partisans de Ousmane Sonko sont une véritable menace pour le duo Diomaye-Sonko.

Le Gouvernement a présenté le référentiel «Sénégal 2050» qui se décline en quatre axes stratégiques prioritaires, a indiqué le premier ministre Ousmane Sonko dans son discours de présentation du «PROJET». Il s’agit entre autres de la gouvernance et de l’engagement panafricain, de l’aménagement et développement durable du territoire, du capital humain et justice sociale, et de l’économie compétitive et création d’emplois. Face à cette mission, les patriotes ont ainsi décidé de garder actif leur appareil de propagande pour protéger le duo au sommet.

Mais s’il y’a une menace qui plane actuellement sur Diomaye-Sonko, elle se trouve au sein de Pastef. Le parti de Ousmane Sonko s’autodétruit de jour en jour. Ces partisans passent la majorité de leur temps à jouer les troubles fêtes. Certains ont développé une indiscipline hors du commun. Sur les réseaux sociaux, ils se permettent tous les excès sans être inquiétés au moment où beaucoup d’opposants sont envoyés en prison pour moins que celà. Une situation qui n’est pas sans conséquence.

Aujourd’hui, Pastef traque toute personne qui a une voix opposée à celle de Ousmane Sonko. Les patriotes en veulent aux personnes qu’ils qualifient d’insulteurs sauf que l’actuel parti au pouvoir n’est pas bon élève dans cette école. Certains partisans du patriote en chef ont passé la majorité de leur temps à traiter leurs adversaires de tous les noms. Si aujourd’hui, ce parti veut tout effacer d’une baguette magique, il se trompe. C’est à cause de leur attitude que la nouvelle opposition a décidé de se radicaliser.

Le Pastef a cette facilité de se faire des adversaires. Les partisans de Ousmane Sonko poussent les souteneurs du «PROJET» à se braquer contre eux. Abdou Karim Gueye en est sûrement un exemple. Depuis qu’il a commencé à critiquer le régime, il est devenu la cible de la meute. Karim Xrum Xax est déclaré persona non grata chez les patriotes. Ils vont même jusqu’à le qualifier de fou oubliant ainsi le lourd tribut qu’il a payé dans le régime de Macky Sall. Combien de fois a-t-il été envoyé en prison uniquement pour le combat qu’il menait ?

Au moment où certains opposants sont arrêtés pour offense au premier ministre, des patriotes défendent le «PROJET» en manquant de respect au Président de la République. Qui a été le premier à insulter Bassirou Diomaye Faye ? La réponse est toute simple : il s’agit d’un membre de Pastef. Tout le monde a vu la vidéo de ce souteneur de Sonko qui insultait copieusement le président. Ce sont aujourd’hui ces patriotes qui se dressent contre Mollah Morgun à cause de ses positions actuelles.

Pourtant ces mêmes patriotes savaient qui est réellement Mollah Morgun. Dans leur «noble» mission, Pastef va même jusqu’à contester les décisions prises par le Président de la République. Quand Samba Ndiaye et Aoua Bocar Ly ont été nommés, les partisans de Sonko en ont fait tout un drame. Les patriotes n’avaient pas raté le chef de l’État à tel point qu’il a fallu que le premier ministre prennent la parole.

Sur le plan politique, Pastef n’est pas intelligent. Si les partisans de Ousmane Sonko étaient dotés d’un peu de bon sens, ils sauraient que lorsqu’un parti politique est au pouvoir, son intérêt n’est pas de se créer des ennemis et des faux combats. Le Pastef devrait centraliser son travail sur la massification et la protection du «PROJET». Mais défendre le projet ce n’est pas s’attaquer aux gens ou faire montre d’une insolence sans commune mesure. Pastef n’est plus un parti d’opposition !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn