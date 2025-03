Maroc : 38 Sénégalais incarcérés demandent leur transfert

Au Maroc, trente-huit Sénégalais purgent actuellement des peines de prison et souhaitent être rapatriés au Sénégal pour y purger le reste de leur peine. Cette requête émane d’un document officiel évoquant la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention d’assistance aux détenus et de transfèrement des personnes condamnées, conclue entre les deux pays.

Sur un total de 299 Sénégalais recensés dans les prisons marocaines, 160 sont détenus dans la juridiction de Dakhla, répartis entre Laâyoune (93), Bouizakarne (49) et Tan-Tan (18). Les 139 autres se trouvent sous la juridiction de Casablanca, couvrant le reste du royaume, selon Senego.

La plupart des condamnations relèvent de l’immigration clandestine, du trafic de drogue, d’association de malfaiteurs, ainsi que de crimes liés à la contrefaçon de monnaie, à l’escroquerie et à la fraude. C’est cette variété de délits qui a conduit ces Sénégalais devant la justice marocaine.

Les trente-huit détenus ayant manifesté leur désir d’être transférés se répartissent dans diverses villes marocaines : un à Khouribga et Safi Central, deux à Es-Smara et Kénitra, deux également à Tan-Tan, trois à Nador et Ait Melloul Agadiro, onze à Laâyoune, et enfin, treize à Bouizakarne. Dix d’entre eux purgent des peines allant de trois à vingt-cinq ans de réclusion.

Dans le cadre de cette coopération, le Sénégal se prépare à examiner un projet de loi en faveur de cet accord de transfèrement. Les députés sénégalais sont ainsi conviés à une session plénière ce mardi pour débattre de cette initiative, qui vise à structurer les procédures de transfert de détenus entre États, conformément aux normes internationales.