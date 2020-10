Patrice Evra fuit sa femme depuis janvier et demande le divorce

Patrice Evra veut divorcer de sa femme, il a une nouvelle compagne

Le Daily Mail avait donné le scoop il y a plus de deux mois. Le samedi 25 juillet 2020, en effet, le tabloïd britannique avait publié des photos de Patrice Evra en compagnie de sa nouvelle petite amie. Sur les images, on pouvait voir Evra et le mannequin danois Margaux Alexandra s’embrassant lors d’un déjeuner sur la terrasse du restaurant Little House, à Londres.

Mais, quelques jours après, la rumeur s’est évanouie sur les réseaux sociaux. Seulement, la presse britannique n’a pas lâché l’affaire. Et ce week-end, c’est au tour du quotidien The Sun de livrer un entretien au cours duquel l’épouse de Patrice Evra révèle que ce dernier demande le divorce.

l’épouse dévastée, Sandra (39 ans) raconte au Sun comment elle a découvert que l’ancien footballeur était en train de l’abandonner. Selon la femme, en début d’année, Patrice s’était rendu à Londres pour 15 jours de travail. « Mais il n’est jamais revenu. J’ai appris sa liaison lorsque sa maîtresse a posté des photos sur les réseaux sociaux de leur salle de gym. »

Elle poursuit en disant qu’elle n’a pas revu son mari depuis le mois de janvier. Et le 4 mars dernier, c’est son avocat qui l’a appelée pour dire que Patrice voulait divorcer. « Il n’a même pas eu le courage de me le dire », dit-elle. Et d’ajouter : « Ce fut le pire jour de ma vie. J’étais dévastée, désemparée. Mes cartes de crédit ayant été bloquées, j’ai dû payer mes factures. »

Après une relation de 25 ans, Patrice Evra et Sandra ont eu deux enfants, Lenny (15 ans) et Maona (8 ans), qui vivent avec leur mère à Paris.