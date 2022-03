Voici le pays qui possède le plus grand nombre de bombe atomique

Alors qu’une guerre a débuté suite à l’invasion russe en Ukraine, la ministre des Armées Florence Parly a déclaré que l’arme nucléaire n’est pas « destinée à être utilisée ». Quels pays disposent de l’arme nucléaire ?

« L’arme nucléaire est une arme dissuasive, ce n’est pas une arme qui est destinée à être utilisée ». Tels sont les propos de Florence Parly, interrogée par RTL ce vendredi matin. 24 heures après le début de l’offensive russe en Ukraine, la ministre des Armées a rappelé que la France était aux côtés de l’Ukraine et a évoqué « une aide française qui va soutenir l’Ukraine », avant de se poser la question de savoir si la France veut vraiment rentrer en guerre avec la Russie, cette « puissance nucléaire ».

En effet, la Russie dirigée par Vladimir Poutine fait partie des 9 pays possédant l’arme nucléaire. Le président russe n’a d’ailleurs pas hésité à brandir la menace nucléaire en évoquant le conflit actuel avec l’Ukraine. « Personne ne doit avoir de doutes sur le fait qu’une attaque directe contre notre pays mènera à la destruction et à d’épouvantables conséquences pour tout agresseur potentiel », a-t-il prévenu.

Environ 13 000 bombes atomiques dans le monde

Une arme nucléaire est une bombe ultrapuissante qui dévaste tout sur plusieurs kilomètres et qui peut être lancée à très longue distance. La première a été utilisée en 1945 par les États-Unis sur la ville d’Hiroshima, une seconde sur Nagasaki. Deux bombardements qui ont fait plus de 300 000 morts, précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale et inauguré l’Âge nucléaire.

Entre 1945 et 1964, cinq États fabriquent des bombes nucléaires de plus en plus puissantes pour dissuader les autres pays de les attaquer. Mais ces bombes représentent un tel danger pour l’humanité qu’en 1968, un traité international de non-prolifération des armes nucléaires a été signé par la quasi totalité des pays du monde. Il engage les pays signataires à ne plus se doter de cette arme et à ne pas aider des pays tiers à la développer. Aujourd’hui, le nombre total d’ogives nucléaires dans le monde serait d’environ 13 000. Voici les pays qui possèdent l’arme nucléaire et le nombre qu’elles en possèdent, selon le Stockholm international peace research Institute (SIPRI).

Les 9 pays qui possèdent l’arme nucléaire

1 – Russie / 6 255 ogives

Russie

2 – États-Unis / 5550 ogives

États-Unis

3 – Chine / 350 ogives

Chine

4 – France / 290 ogives

France

5 – Royaume-Uni / 225 ogives

Royaume-Uni

6 – Pakistan / 165 ogives

Pakistan

7 – Inde / 156 ogives

Inde

8 – Israël / 90 ogives

Israël

9 – Corée du Nord / 45 ogives

Corée du Nord

Lorsque le traité international de non-prolifération a été signé en 1968, seuls 5 nations possédaient l’arme nucléaire mais le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord, qui n’avaient pas signé ce traité, se sont depuis dotés de bombes nucléaires. À noter que d’autres pays sont membres d’alliances nucléaires comme les pays de l’OTAN

Lire la suite ici