PDS : Voici la femme qui nettoie l’entourage de Wade…elle monte en puissance

Le Parti démocratique Sénégalais (PDS) est certes le premier parti d’opposition au Sénégal au vu des derniers résultats aux législatives avec 27 députés à lui seul sur 82 députés pour toutes les coalitions, mais il reste un parti toujours émaillé par des querelles internes. Les Karimistes écartent de plus en plus les militants originaux du PDS. Et certains ambitieux font tout pour plaire au Prince héritier Karim Wade. C’est la guerre entre proches de Karim Wade…

Et les Stratégies utilisées sont diverses. L’un des karimistes préfère mentir à Wade nettoyer l’entourage de Karim. Rien que pour gravir des échelons au sein de PDS. Avec cette méthode, elle a réussi à écarter Lamine Ba et même fait partir un certain Toussaint Manga. Voici l’histoire de la menteuse attitrée du Parti démocratique Sénégalais qui chasse tous les promis du monde libéral.

Ceux qui suivent l’histoire du PDS, sont parfois déroutés par les cascades de démissions qu’enregistre ce parti, suite à de nombreuses frustrations. Contre toute attente, Toussaint Manga qui avait juré fidélité aux Wade (père et fils) a démissionné avec fracas du PDS, et aujourd’hui est devenu un des lieutenants d’Ousmane Sonko. Toussaint Manga, un des députés de l’opposition les plus en vue lors de la législature précédente, qui défendait becs et ongles le PDS, parfois donnant même l’impression que c’était au prix de sa vie parfois s’est vu ravalé à un rang où il n’avait plus aucune chance de se voir reconduire à la présente Assemblée nationale.

Toussaint Manga est victime des agissements de l’actuelle chargée de la communication du PDS dont son ascension ne crée que des frustrations et des injustices dans les rangs de ce parti. Nafissatou Diallo, à cause de ses agissements, est en train de faire dégarnir les rangs du PDS. Avant Toussaint Manga, ses autres victimes ont été Mayoro Faye et Cheikh Dieng, créant ainsi le départ du premier nommé du PDS. Elle a réussi à les faire évincer de leurs rangs de chargés de la communication du PDS, pour ensuite occuper ce poste.

Nafissatou Diallo est sortie de nulle part, mais elle commence à travailler les oreilles de Me Abdoulaye Wade au point de devenir puissante au sein du PDS. Dès que le Président de la République Macky Sall a instruit en plein Conseil des ministres, son ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall pour qu’une loi visant à amnistier certains délits commis durant une période relative pour permettre à certains citoyens de recouvrer leurs droits civiques, au PDS, c’est elle qu’on a vu monter au créneau en premier.

Et c’était pour dire que Karim Wade privé de ses droits civiques n’était pas preneur d’un tel projet, et que Karim Wade réclame la révision de son procès. Pis, elle s’en va même jusqu’à dire que Karim Wade menace de démissionner du PDS, si ce parti accepte cette proposition du Chef de l’Etat. Ce qui montre l’emprise qu’elle a en ce moment au PDS. Car, Me Abdoulaye Wade, un vieux briscard de la scène politique et ancien Président de la République du Sénégal peut comprendre mieux que quiconque qu’une révision du procès de Karim Wade pourrait prendre beaucoup de temps.

Le délai pouvant être long, Karim Wade pourrait être à nouveau écarté de la course à la présidentielle de 2024, comme il l’a été en 2019. Ce qui serait la meilleure manière d’écarter de la scène politique nationale pour de bon Karim Wade.

C’est pourquoi, il est curieux de voir Me Abdoulaye Wade laisser agir ainsi Nafissatou Diallo. Certains disent que Karim Wade n’a actuellement confiance qu’en elle, n’écoutant plus ceux qui passaient comme ses plus grands fidèles, tel que Lamine Ba. Xibaaru est en mesure de révéler qu’elle est actuellement le couteau de Karim Wade, au vu de sa capacité de nuisance qui a permis d’écarter des responsables qui étaient proches du fils de l’ancien Président de la République.

Aujourd’hui encore Nafissatou Diallo est sur le devant de scène nationale, c’est pour encore mentir. Tout le monde a pu constater qu’elle a grandement menti en soutenant qu’Amadou Ba, l’actuel Premier ministre était tout le temps au ministère de la Coopération, des infrastructures et du Transport aérien du temps de Karim Wade et qu’il bénéficiait de billets d’avion de la part de ce dernier dans le cadre de missions effectuées pour le compte de l’ANOCI. Evidemment, c’est le plus gros mensonge du siècle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn