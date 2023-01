Karim Wade fait ses valises pour rentrer au Sénégal…Macky ouvre la voie

Le Président Macky Sall referme le piège sur ses adversaires. Après avoir conclu un pacte avec la coalition Wallu de Me Abdoulaye Wade pour se venger de leur ennemi commun, Mimi Touré, voilà Macky Sall qui s’apprête à déverrouiller tous les obstacles qui empêchaient Karim Wade de fouler le sol sénégalais. Ainsi Macky utilise les membres de l’opposition pour monter son plan de destruction et atteindre la ligne d’arrivée en 2024 au 1er tour de la présidentielle…

Eh oui, vous avez bien entendu. Karim Wade va bientôt rentrer au Sénégal et ce, avec le concours de Macky Sall. Et ce retour est une des clauses principales du deal entre Macky et Karim. C’est avec la bénédiction de Macky Sall que Karim Wade entre au Sénégal. Et il ne vient pas pour faire de la figuration. Le fils de Wade vient diriger le parti de son père pour le sacre de Macky Sall à la présidentielle de 2024 mais aussi pour assurer la continuité du legs libéral après le départ de Macky en 2029…

C’est encore un autre tour de Macky Sall pour dérouter tout son monde. Il sait que le retour de Karim Wade au Sénégal va chambouler tous les plans de l’opposition. Karim Wade de retour au Sénégal, après de si longues années d’absence au Sénégal ! Sûr qu’il risque de ravir la vedette à tout le monde. Les Ousmane Sonko, Khalifa Sall vont être relégués au second plan, d’autant qu’on est seulement à 13 mois de l’élection présidentielle. D’ici là, on ne parlera que de Karim Wade.

Le Président de la République Macky Sall est en train de dérouler tranquillement son plan qui est de rempiler en 2024. Qui pourra l’empêcher de parvenir à ses fins ? Il aura avec lui Karim Wade qui sera l’attraction des Sénégalais avec son retour. La stratégie déroulée par Macky Sall combinée à la ruse de Me Abdoulaye Wade, on ne voit pas comment les Ousmane Sonko, Khalifa Sall pourront tenir la dragée haute face au duo qui est en train de s’installer en 2024.

L’opposition va partir véritablement cuite en 2024. Les Sénégalais vont dérouler le tapis rouge à Karim Wade à son retour au Sénégal. Oui, Karim Wade va revenir par la grande porte ouverte par le Président de la République Macky Sall. Il pourra bénéficier de tout le soutien et la logistique qui vont être mis à sa disposition par l’Etat du Sénégal. Le jeu en vaut la chandelle. C’est pourquoi Macky Sall va lui donner des moyens colossaux pour faire oublier Ousmane Sonko.

Macky Sall a bien besoin de cette alliance avec Karim Wade. Le Président de la République compte sur les 500 000 voix de Wallu Sénégal pour battre à plate couture Ousmane Sonko, Khalifa Sall ainsi que tous les autres adversaires qui se dresseront sur son chemin en 2024. Il a déjà signé un accord avec le PDS qu’il compte remplir jusqu’au bout. Un accord qui lui permettra de se faire réélire en 2024, puis de quitter le pouvoir en toute tranquillité en 2029.

Quant à Karim Wade, il pourra savourer tout le plaisir qu’il aura en prenant sa revanche sur tous ceux qui ont œuvré à sa chute. Car, rien ne l’empêchera après Macky Sall d’être le prochain Président de la République du Sénégal. Encore une autre prédiction de Me Abdoulaye Wade qui pourrait se concrétiser. Le rêve de voir son fils Karim Wade devenir un jour Président de la République est en train de se transformer en réalité. Les libéraux se montrent en des génies pour régner encore pendant 50 ans sur le devant de la scène politique nationale, comme ils l’ont toujours clamé.

Mame Penda sow pour xibaaru.sn