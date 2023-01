Macky et Sonko prêts pour le combat final…le sang va encore couler

La machine du troisième mandat est en marche. Il n’y a plus de doute que le président Macky Sall va forcer pour passer en 2024. Du côté de Benno Bokk Yakaar, tout est fin prêt pour faire du chef de l’Etat le candidat de leur méga coalition. Mais la tâche ne sera pas facile. L’opposition compte faire bloc face à ce forcing. Ousmane Sonko a déjà écrit son testament. Acculé par deux procédures judiciaires, le leader du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) compte livrer son dernier. Devant l’intransigeance de Macky Sall, beaucoup craignent le pire…

Les politiciens sénégalais semblent ne pas avoir tiré toutes les leçons des événements de mars 2021. Quatorze jeunes sont morts pour les caprices des politiciens. A treize mois de la présidentielle de 2024, les signaux sont alarmants. Le président et son principal adversaire sont prêts à faire couler le sang. Lors de son meeting à Keur Massar, le maire de Ziguinchor a annoncé la couleur. « Nous avons atteint le terminus ! J’ai déjà fait mon testament. Nous allons nous battre sur le terrain avec Macky Sall et quoi qu’il nous coûtera », avait déclaré le patriote en chef.

Les choses risquent de ne pas se passer comme Sonko l’a prévu. Macky Sall avait déjà averti que le scénario de mars n’allait plus se reproduire au Sénégal. Et avec son troisième mandat en marche, il ne reculera pas d’un iota. L’exclusion de Mimi Touré de l’Assemblée nationale conforte la thèse du troisième mandat. Désormais, Benno de Macky Sall est puissant au sein de l’hémicycle pour imposer son diktat à une opposition à la traîne. Il ne reste plus qu’à Macky Sall de saisir le Conseil constitutionnel, accusé d’être sous la botte du président de la République, pour se voir décerner un ticket pour la présidentielle.

Macky Sall est prêt à faire face si son troisième mandat immoral fait basculer le pays vers la violence. Le président a déjà commencé à blinder son entourage. La sécurité présidentielle est renforcée. La police sera aussi renforcée avec 4.000 éléments. La gendarmerie a rappelé ses auxiliaires. Ce qui fait craindre le pire. Le pays va droit vers le gouffre et personne ne peut arrêter la furie soudaine qui s’est emparée des deux camps. Ils veulent tous voir le sang couler comme ce fut le cas en mars 2021.

La boulimie du pouvoir va brûler notre pays si on y prend garde. Arrêter Ousmane Sonko ne serait pas sans conséquence. Et cela le leader de Pastef le sait. Même si ce sont quelques inconditionnels, ils s’érigeront en bouclier pour protéger le PROS (Président Ousmane Sonko). Les patriotes ne cessent de montrer qu’ils sont prêts à l’affrontement final. Les plus téméraires n’hésitent pas à concocter des stratégies de combat sur les réseaux sociaux. Toute personne qui tente de les raisonner s’expose à leur furie. On a tous vu le sort qu’ils ont réservé au lutteur Siteu qui a eu le malheur de sensibiliser les jeunes de la banlieue.

Le Sénégal va tout droit vers le mur. Une affaire de « fesses mal ficelées », comme le disait Moussa Sène Absa, et un troisième mandat polémique risquent d’en être les causes principales. Ce dossier qui a déjà fait des morts va encore tenir 17 millions de sénégalais en otage. Le Sénégal qui n’aura jamais vécu une telle situation va droit vers un chaos politico-judiciaire que nul ne peut arrêter. Intellectuels, chefs religieux, citoyens de tous bords veulent prendre part au combat pour calmer les ardeurs. Malheureusement on ne leur donne pas le temps d’intervenir. Il devient compliqué de prendre position dans la situation actuelle. Ces personnes sont souvent victimes des attaques des insulteurs du net.

Le ton est donné ! Cette fois-ci la révolution sera sanglante. Soit c’est Macky Sall qui y laisse des plumes ou alors ce sera Ousmane Sonko qui va y passer. Quoiqu’il en soit, ils doivent épargner les sénégalais de leur excès de violence. Deux leaders politiques ne doivent pas tenir en otage une nation entière. Les sénégalais doivent prendre leur destin en main et éviter de servir de boucliers à des personnes qui ne veulent que le pouvoir. Oui pour le respect de l’Etat de droit. Et oui pour la préservation de la cohésion sociale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru