Pétition contre Samba Ndiaye : Un responsable politique met en garde Pastef

Attention chers compatriotes de Pastef, une pétition contre un décret du Président de la République est lourde de conséquences !

Samba Ndiaye mériterait le qualificatif « INDIGNE », pour reprendre le titre qui barre la Une du journal « Lii Quotidien » de ce jour.

Mais, l’ignorance « pastefienne » de la sacralité du décret présidentiel est un précédent dangereux pour notre nation. M’enfin ! Une pétition contre un décret foule au pied la disposition constitutionnelle selon laquelle « le président de la République nomme à tous les postes civils et militaires », en plus de son pouvoir discrétionnaire d’y procéder. Rappelons que des intendants et autres fonctionnaires avaient été nommés puis demis par arrêté ministériel. Mais si le président Bassirou Diomaye Faye suit cette meute de la terreur en annulant ses décrets, c’est le début de l’écroulement progressif de tous les fondamentaux de notre République. Mon seul conseil à Diomaye/ Sonko c’est peut-être qu’ils soient moins politiciens dans leurs calculs et plus regardants dans les profils. Sinon le bissap de ce décret controversé a été tiré, il faut le boire jusqu’à la lie, en toute responsabilité !

PS : Face à ce bruyant désaveu, il serait indiqué que Samba Ndiaye démissionnât pour sauver l’annulation d’un quelconque décret du Président pour le motif de contestations d’homopastefiensis pour reprendre le terme de Cheikh Yerim Seck.

Mamadou Biguine Gueye

Responsable politique Fatick

Coordonnateur du mouvement GEUEF (Génération Engagée pour l’Unité l’Ethique et la Fraternité)

Allié de la Coalition Jam ak Njerign.